Ночью под ударом врага снова оказалось Подунавье, а именно Измаильский район. К сожалению, есть попадание в рекреационную инфраструктуру.

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На месте прилета возник пожар

Оккупанты попали в объект рекреационной инфраструктуры Вилковской общины. На месте возник пожар, который оперативно ликвидировали. Пока информации о пострадавших не поступало.

Кроме этого, обломки сбитого БПЛА привели к возгоранию двухэтажного здания в Снигиревской общине Николаевской области. Спасатели оперативно ликвидировали огонь. Это здание уже давно не эксплуатируется и пострадавших, к счастью, нет.

Сколько дронов сбили над Югом Украины

Силами противовоздушной обороны Юга в их зоне ответственности были сбиты 18 беспилотных летательных аппаратов типа 2Shahed-136/131":

11 – над Одессой областью,

5 – над Николаевской областью,

2 – над Кировоградской областью.

Отметим, что в ночь на 18 сентября атаковали Украину 24 ударными дронами "Шахед" и 17 крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55.

Ракеты были уничтожены силами и средствами Воздушных Сил внутри Днепропетровской, Полтавской и Хмельницкой областей.