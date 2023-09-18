Вночі під ударом ворога знову опинилось Подунав'я, а саме Ізмаїльський район. На жаль, є влучання в рекреаційну інфраструктуру.
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На місці прильоту виникла пожежа
Окупанти влучили в об'єкт рекреаційної інфраструктури Вилківської громади. На місці виникла пожежа, яку оперативно ліквідували. Наразі інформації про постраждалих не надходило.
Окрім цього, уламки збитого БпЛА спричинили займання двоповерхової будівлі в Снігурівській громаді на Миколаївщині. Рятувальники оперативно ліквідували вогонь. Ця будівля вже давно не експлуатується і постраждалих, на щастя, немає.
Скільки дронів збили над Півднем України
Силами протиповітряної оборони Півдня в їхній зоні відповідальності було збито 18 безпілотних літальних апаратів типу 2Shahed-136/131":
- 11 – над Одещиною,
- 5 – над Миколаївщиною,
- 2 – над Кіровоградщиною.
Зазначимо, що у ніч на 18 вересня атакували Україну 24 ударними дронами "Шахед" та 17 крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55.
Ракети були знищені силами та засобами Повітряних Сил у межах Дніпропетровської, Полтавської та Хмельницької областей.