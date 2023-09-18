Российские оккупанты ночью 18 сентября атаковали Украину ударными дронами "Шахед" и крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55. Всего враг выпустил 24 "Шахеда" и 17 крылатых ракет.
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Защитники неба сбили все ракеты, которые выпустили оккупанты
Украинские защитники уничтожили 18 ударных дронов по маршруту следования. В то же время силы ПВО обезвредили все 17 крылатых ракет.
Ракеты были уничтожены силами и средствами Воздушных Сил в пределах Днепропетровской, Полтавской и Хмельницкой областей.
Подробности комбинированной атаки россиян
В Воздушных Силах рассказали, что "Шахеды" оккупантов летели с двух направлений: (Приморско-Ахтарск – Россия и мыс Чауда – оккупированный Крым). 24 ударных БПЛА летели в направлении Николаевской и Одесской областей.
В то же время пуски крылатых ракет из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС оккупанты осуществили из Волгоградской области. К атаке было привлечено восемь бортов.
Что известно об атаке оккупантов 17 сентября
- Ночью 17 сентября россияне также атаковали Украину ракетами воздушного базирования и дронами-камикадзе типа "Шахед". Оккупанты запустили по меньшей мере 16 средств воздушного нападения.
- 6 "Шахедов" ударили с юго-восточного и южного направлений, то есть из Приморско-Ахтарска и Чауды. Еще 10 ракет воздушного базирования – с 9 самолетов стратегической авиации Ту-95МС из района Энгельса.
- В результате боевой работы силами и средствами Воздушных сил, во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины, уничтожено 12 воздушных целей: 6 "Шахедов" и 6 крылатых ракет.
- В результате атаки россиян были повреждены сельскохозяйственные угодья и зернохранилище в Березовском районе Одесской области.
- Добавим, что 15 сентября Россия атаковала Украину, выпустив 17 "Шахедов". Беспилотники по разным маршрутам двигались в направлении Хмельницкой области. Все 17 "Шахедов" были уничтожены.