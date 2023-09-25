На жаль, в області є влучання. Під ударом опинилася припортова інфраструктура.

До теми На Одещині була загроза застосування "Шахедів", "Оніксів" та "Калібрів": працювала ППО

Наслідки нічної атаки на Одещину

Російські терористи атакували Одеську область ударними безпілотниками та двома типами ракет. На жаль, є влучання. Під ударом опинилася припортова інфраструктура. У нежитловій висотці в Одесі спалахнула пожежа. Її було оперативно ліквідовано.

Також зафіксовані руйнування у складському приміщенні та одному з приватних будинків Одеського району.

В Одесі внаслідок вибухової хвилі постраждала одна цивільна особа. Жінка отримала ушкодження уламками. Зараз вона отримує всю необхідну допомогу у місцевій лікарні.

Начальниця Об'єднаного пресцентру сил оборони Півдня Наталія Гуменюк зауважила, що ворог намагається розмацати сутність і щільність нашої ППО. Окупанти розуміють, що портова інфраструктура для Одещини є пріоритетною і вона надійно захищена.

Саме тому відбувається і масована, і комбінована атака. Цієї ночі було запущено 19 "Шахедів" і всі вони знищені силами ППО. Дуже потужна і важка була бойова робота. На жаль, як наслідок – уламками було пошкоджено приватні будинки, і ставалося загоряння трави. Також було влучання, тому що 12 "Калібрів" ворог спрямував по Півдню України. Один був знищений над Миколаївщиною і один – над Кіровоградщиною,

– уточнила Гуменюк.

Сили оборони півдня України підтвердили, що ворог спрямував по Одещині 19 ударних дронів типу "Shahed-136/131" та 2 надзвукові ракети "Онікс". Також застосовував 12 "Калібрів" зі складними траєкторіями руху різними областями.

До того ж для атаки з моря додатково до надводного ракетононосія був залучений підводний човен з новоросійської бухти.

19 "Шахедів" та 11 "Калібрів" було збито силами та засобами протиповітряної оборони. По 1 "Калібру" над Миколаївщиною і Кіровоградщиною, переважна ж більшість – в небі над Одещиною.

"На жаль, ворог підступно влучив у припортову інфраструктуру.Суттєвих пошкоджень зазнав морський вокзал в Одесі, в будівлі привокзального готелю, що вже кілька років не функціонує, спалахнула пожежа. Вогнеборці оперативно її ліквідували. "Оніксами" зруйновано зерносховища. Але люди не постраждали", – розповіли захисники.

Окрім цього, внаслідок падіння уламків пошкоджень і займання зазнали складські будівлі одного з підприємств та приватний будинок у передмісті Одеси. Також займалася трава на відкритих територіях. Пожежі ліквідовано. Постраждалих не зафіксовано.

Вибуховими хвилями у кількох будинках вибито скло. Одна цивільна жінка травмована, їй надано медичну допомогу.

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