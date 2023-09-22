Відомо, що приліт був у Білгород-Дністровському районі. Детальніше про це – розповість 24 Канал.

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Які наслідки вечірнього удару по Одещині

У поліції оприлюднили відео з наслідками удару по Одещині, який стався ввечері 21 вересня. За попередніми даними, ворог обстріляв регіон надзвуковими протикорабельними ракетами "Онікс".

Удар по Одещині 21 вересня: дивіться відео

В Одеській ОВА уточнили, що приліт був у Білгород-Дністровському районі. На жаль, є влучання в рекреаційну інфраструктуру. На місці здійнялася пожежа, яку швидко ліквідували.

На щастя, постраждалих серед населення немає.

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