Відомо, що приліт був у Білгород-Дністровському районі. Детальніше про це – розповість 24 Канал.
До теми Росія запустила надзвукові ракети "Онікс": на Одещині пролунали вибухи
Які наслідки вечірнього удару по Одещині
У поліції оприлюднили відео з наслідками удару по Одещині, який стався ввечері 21 вересня. За попередніми даними, ворог обстріляв регіон надзвуковими протикорабельними ракетами "Онікс".
Удар по Одещині 21 вересня: дивіться відео
В Одеській ОВА уточнили, що приліт був у Білгород-Дністровському районі. На жаль, є влучання в рекреаційну інфраструктуру. На місці здійнялася пожежа, яку швидко ліквідували.
На щастя, постраждалих серед населення немає.
Росія часто атакує Одещину: останні новини
- Нагадаємо, що у ніч на 18 вересня росіяни знову атакували південні регіони України кількома хвилями ударних дронів. Окупанти влучили в об'єкт рекреаційної інфраструктури.
- Так, під ударом ворога знову опинилось Подунав'я, а саме Ізмаїльський район. На жаль, є влучання в рекреаційну інфраструктуру.
- 17 вересня окупанти запустили щонайменше 16 засобів повітряного нападу. Основним напрямком удару був південь Одеської області. В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних сил, у взаємодії із ППО Сил оборони України, знищено 12 повітряних цілей: 6 ударних безпілотників типу Shahed-136/131 та 6 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.
- Уночі 13 вересня російські загарбники атакували дронами-камікадзе Одещину. На жаль, є влучання. Згодом оприлюднили кадри наслідків масштабної нічної атаки по Одещині. Зазначимо, що відомо про семеро поранених внаслідок обстрілу.