Вже оприлюднили кадри наслідків масштабної нічної атаки по Одещині. Зазначимо, що відомо про семеро поранених внаслідок обстрілу.

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Наслідки масштабної атаки по Одещині

Російські окупанти здійснили масований дроновий удар по населених пунктах півдня Одещини. Внаслідок атаки постраждали шестеро водіїв вантажівок та один місцевий житель. Усіх поранених госпіталізовано. Один з водіїв перебуває у вкрай тяжкому стані.

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На оприлюднених кадрах можна побачити, що було пошкоджено об'єкти припортової та цивільної інфраструктури, а також стоянка вантажного автотранспорту.

Місце обстрілу на Одещині: дивіться відео

Наразі правоохоронці документують наслідки обстрілів.

Як виглядає атака окупантів по Одещині / фото прокуратури, Сили оборони півдня України

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