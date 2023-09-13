Про це 24 Каналу розповіла речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк. За її словами, головною ціллю масованої дронової атаки ворога на Одещину була портова інфраструктура.
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Що відомо про російську атаку
Цієї ночі Одещина зазнала вкрай потужної атаки дронами. Головним пріоритетом у атаках ворога була інфраструктура Подунав'я.
"Цього разу Силам оборони вдалося знищити 32 російські "Шахеди" з 38 запущених. Ворог не шкодував баражуючих снарядів, випускаючи їх кількома хвилями", – пояснила Гуменюк.
Атака на Одещину тривала понад 4 години, протягом яких українські військові намагалися знищити все, що летіло вбік України. Однак уражень не вдалося уникнути, зокрема і через займання від уламків російсько-іранських БпЛА.
"Внаслідок ворожої атаки було пошкоджено багато вантажних автомобілів, які стояли біля портів в очікувані завантаження. 7 водіїв отримали поранення різного ступеню важкості й були госпіталізовані", – зазначила речниця ОК "Південь".
Наталія Гуменюк про обстріли Одещини: дивіться відео
Що ще відомо про російські атаки
- За повідомленням Одеської ОВА, атака "Шахедів" була спрямована на Ізмаїльський район Одеської області. В серпні місто, розташоване поблизу румунського кордону, вже зазнавало чималих збитків від російських дронів.
- Окрім ураження портів, внаслідок дронової атаки росіян на Одещину отримали пошкодження і будинки, що знаходились поблизу. Для відбиття ворожої атаки, Повітряні Сили застосовували також авіацію.
- Також в ніч на 13 вересня ворог запустив 3 "Шахеди" вбік Сумської області, але усі вони були збиті Силами оборони.