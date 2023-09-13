Про це 24 Каналу розповіла речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк. За її словами, головною ціллю масованої дронової атаки ворога на Одещину була портова інфраструктура.

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Що відомо про російську атаку

Цієї ночі Одещина зазнала вкрай потужної атаки дронами. Головним пріоритетом у атаках ворога була інфраструктура Подунав'я.

"Цього разу Силам оборони вдалося знищити 32 російські "Шахеди" з 38 запущених. Ворог не шкодував баражуючих снарядів, випускаючи їх кількома хвилями", – пояснила Гуменюк.

Атака на Одещину тривала понад 4 години, протягом яких українські військові намагалися знищити все, що летіло вбік України. Однак уражень не вдалося уникнути, зокрема і через займання від уламків російсько-іранських БпЛА.

"Внаслідок ворожої атаки було пошкоджено багато вантажних автомобілів, які стояли біля портів в очікувані завантаження. 7 водіїв отримали поранення різного ступеню важкості й були госпіталізовані", – зазначила речниця ОК "Південь".

Наталія Гуменюк про обстріли Одещини: дивіться відео

Що ще відомо про російські атаки