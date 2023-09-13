Під прицілом ворога була цивільна інфраструктура Подунав'я. Про це йдеться у звіті Сил оборони Півдня.

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Протягом 4,5 годин вночі ворог атакував Одещину ударними дронами. Вкотре цілив по цивільній інфраструктурі Подунав'я,

– повідомили в командуванні.

Скільки "Шахедів" збили

Зазначають, що силами та засобами протиповітряної оборони вдалось знищити 32 ворожі дрони. Однак, уникнути влучань не вдалось.

32 БпЛА типу "Shahed-131/136" збито силами протиповітряної оборони. На жаль, влучанням по припортовий інфраструктурі понівечено нежитлові будівлі, спричинено займання на стоянці вантажного автотранспорту,

– повідомили Сили оборони Півдня.

Станом на ранок пожежу, яка виникла унаслідок атаки, ліквідували.

Є потерпілі

Повідомляють, що унаслідок нічної атаки постраждали семеро людей – водіїв. Вони перебувають у медичному закладі із пораненнями різного ступеню важкості.

Раніше голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомляв про пошкодження припортової та іншої цивільної інфраструктури, а також 6 постраждалих.

Зауважимо, Росія систематично завдає ударів та атак по Одеській області із 17 липня, після того, як заявила про вихід із зернової угоди. Внаслідок атак згоріли тисячі тонн зерна, зокрема 19 липня згоріли 60 000 тонн, що призначалися Китаю.