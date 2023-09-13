Під прицілом ворога була цивільна інфраструктура Подунав'я. Про це йдеться у звіті Сил оборони Півдня.
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Протягом 4,5 годин вночі ворог атакував Одещину ударними дронами. Вкотре цілив по цивільній інфраструктурі Подунав'я,
– повідомили в командуванні.
Скільки "Шахедів" збили
Зазначають, що силами та засобами протиповітряної оборони вдалось знищити 32 ворожі дрони. Однак, уникнути влучань не вдалось.
32 БпЛА типу "Shahed-131/136" збито силами протиповітряної оборони. На жаль, влучанням по припортовий інфраструктурі понівечено нежитлові будівлі, спричинено займання на стоянці вантажного автотранспорту,
– повідомили Сили оборони Півдня.
Станом на ранок пожежу, яка виникла унаслідок атаки, ліквідували.
Є потерпілі
Повідомляють, що унаслідок нічної атаки постраждали семеро людей – водіїв. Вони перебувають у медичному закладі із пораненнями різного ступеню важкості.
Раніше голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомляв про пошкодження припортової та іншої цивільної інфраструктури, а також 6 постраждалих.