За цей час Протиповітряна оборона збивала ворожі цілі, та, на жаль, під ранок стало відомо і про прильоти. Про це розповів голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

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Одещину атакували дрони вночі 13 вересня: які наслідки

Перша інформація від Одеської ОВА щодо наслідків нічної атаки дронами-камікадзе на регіон надійшла кілька хвилин після 5 ранку. Голова адміністрації написав у телеграмі таке:

Декілька груп ударних дронів було спрямовано по Ізмаїльському району. На жаль, є влучання.

Зафіксовані пошкодження припортової та іншої цивільної інфраструктури. Триває ліквідація наслідків та пожежі.

Триває ліквідація наслідків та пожежі. Відомо про шість постраждалих цивільних. Три людини у важкому та три у середньому стані доставлені до лікарні.

Звернімо увагу, що цієї ночі ворог застосував звичну свою тактику: "Шахеди" летіли невеликими групами упродовж тривалого часу (тривога почалася в Одеській області о 00:28, а про відбій оголосили о 05:01).