Відповідну інформацію у своєму щоденному оперативному зведенні на 24 Каналі прокоментував військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан.

Важливо Вночі російський "Шахед" влучив по житловому кварталу в Сумах

Запуск “Шахедів”

Він пояснив, що “Шахеди” складно збивати. Крім цього, зараз вони почали літати новим маршрутом з нового пункту запуску.



Звідки Росія запускає дрони / Скриншот з відео

“Згідно з новим маршрутом, переважно йдуть вздовж берега, якось використовують ріки, а також йдуть на малих висотах”, – зазначив Світан.

Він додав, що російська задача зрозуміла – вони намагаються знищити наші системи відвантаження зерна, зерносховища, елеватори, всю портову структуру. Для росіян дуже важливо зайняти наш ринок.

Удар по Костянтинівці

Для таких ударів росіяни переважно використовують С-300. Цю ракету дуже легко відрізнити, адже має близько 150 кілограмів бойової частини й на кадрах з Краматорська добре видно, як відбувся вибух.

Ця ракета проти аероцілей, а її використовують як балістичну ракету. На останньому етапі вона втрачає звʼязок з базовою станцією й летить туди, куди її направили. Плюс-мінус десятки метрів,

– розповів військовий експерт.

Її переважно використовують для реальних терористичних ударів в режимі геноцидного знищення української нації.

Дивіться повне відео з романом Світаном на ютубі 24 Каналу:

Ремонт Кримського мосту

Роман Світан пояснив, що коли росіяни заякорили декілька кораблів й протягнули сітки вздовж Кримського мосту, – це якраз прикривали технічні роботи щодо відновлення прольоту.

Тоді туди підходили плаваючі крани й підтягували прольоти. Для того, щоб не було влучення по цих кораблях, були натягнуті бонові загородження між кораблями.

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