Росія не просто продовжує виробляти нові ракети, а й використовує їх під час обстрілів. За словами представника ГУР МО Андрія Юсова, Росія здана виробляти десятки “Калібрів” на місяць, але значно меншу кількість “Іскандерів”.

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Виробництво не покриває витрат

Андрій Юсов розповів, що за рахунок “сірого імпорту” контрабанди росіяни закривають певні моменти, але повністю покрити потреби російського ВПК не можуть.

Нововироблені ракети використовують регулярно. Якщо говорити про дрони, – вони всі з нових партій,

– сказав представник ГУР.

Водночас дрони переважно не російські. За словами Юсова, вони іранської збірки, але із певними деталями країни-агресорки.

Зараз російській ВПК зорієнтований на розконсервацію та модернізацію або відновлення старої радянської техніки. Через санкції процес значно ускладнився.

“Насправді, у росіян серйозні проблеми з сучасною оптикою, електронікою, чіпами і схемами. І сьогодні немає однозначного джерела, яке дало б їм змогу вирішити ці проблеми”, – наголосив Юсов.

Водночас про кризу російського ВПК свідчить те, що країна-агресорка шукає снаряди для систем залпового вогню. Режим Путіна намагається довести, що має достатньо потужностей, щоб продовжувати війну проти України.

На території Росії влада намагається підтримувати вигляд того, що нічого не відбувається, триває спокійне життя, а війна десь далеко.

Росіяни не готують своє суспільство до повноцінної мобілізації. Навіть, якби така мобілізація зараз відбулася, вони бояться наслідків і суспільних настроїв, а також мають проблеми із забезпеченням. Уявімо собі нову хвилю масової мобілізації у Росії. Одразу з‘являться питання навчання, озброєння, амуніції. За всіма цими напрямами у ворога є певні проблеми,

– підкреслив Юсов.

Він також сказав, що попри всі ці фактори, ворога не можна недооцінювати.

Росія наростила виробництво ракет