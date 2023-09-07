Россия не просто продолжает производить новые ракеты, но и использует их при обстреле. По словам представителя ГУР МО Андрея Юсова, Россия сдана производить десятки "Калибров" в месяц, но значительно меньшее количество "Искандеров".

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Производство не покрывает затрат

Андрей Юсов рассказал, что за счет серого импорта контрабанды россияне закрывают определенные моменты, но полностью покрыть потребности российского ВПК не могут.

Новопроизводимые ракеты используют регулярно. Если говорить о дронах – они все из новых партий,

– сказал представитель ГУР.

В то же время дроны преимущественно нет русские. По словам Юсова, они иранского сборника, но с определенными деталями страны-агрессорки.

Сейчас российский ВПК ориентирован на расконсервацию и модернизацию или восстановление старой советской техники. Из-за санкций процесс значительно усложнился.

“На самом деле у россиян серьезные проблемы с современной оптикой, электроникой, чипами и схемами. И сегодня нет однозначного источника, который позволил бы им решить эти проблемы”, – подчеркнул Юсов.

В то же время, о кризисе российского ВПК свидетельствует то, что страна-агрессорка ищет снаряды для систем залпового огня. Режим Путина пытается доказать, что у него достаточно мощностей, чтобы продолжать войну против Украины.

На территории России власти пытаются поддерживать вид того, что ничего не происходит, продолжается спокойная жизнь, а война где-то далеко.

Россияне не готовят свое общество к полноценной мобилизации. Даже если бы такая мобилизация сейчас произошла, они боятся последствий и общественных настроений, а также имеют проблемы с обеспечением. Представим себе новенькую волну массовой мобилизации в России. Сразу появятся вопросы обучения, вооружения, амуниции. По всем этим направлениям у врага есть определенные проблемы,

– подчеркнул Юсов.

Он также сказал, что, несмотря на все эти факторы, врага нельзя недооценивать.

Россия нарастила производство ракет