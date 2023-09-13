Так, ворог атакував із трьох напрямків: Приморсько-Ахтарськ, мис Чауда, Курськ. Загалом було знищено 32 "Шахеди".

До теми Ворог 4,5 години атакував Одещину: збили 32 "Шахеди", але є влучання

Що відомо про нічну атаку України

Усього було зафіксовано пуски 44 "Шахедів". Основний напрямок – південні райони Одещини, портова інфраструктура регіону.

Оперативно про тривоги і ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.

До відбиття атаки залучено винищувальну авіацію, підрозділи зенітних ракетних військ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

За результатами бойової роботи знищено 32 ворожі ударні дрони "Shahed-136/131".

Зауважимо, що також вночі у небі Сумщини було знищено 3 ворожих БпЛА "Шахед".

Ворог вдарив по Одещині

Як розповіли в ОВА, декілька груп ударних дронів було спрямовано по Ізмаїльському району. На жаль, є влучання.

Зафіксовані пошкодження припортової та іншої цивільної інфраструктури. Триває ліквідація наслідків та пожежі.

Відомо про шість постраждалих цивільних. Три людини у важкому та три у середньому стані доставлені до лікарні.

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