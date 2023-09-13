Так, враг атаковал с трех направлений: Приморско-Ахтарское, мыс Чауда, Курск. Всего было уничтожено 32 "Шахеда".

К теме Враг 4,5 часа атаковал Одесщину: сбили 32 "Шахеда", но есть попадание

Что известно о ночной атаке Украины

Всего были зафиксированы пуски 44 "Шахедов". Основное направление – южные районы Одесской области, портовая инфраструктура региона.

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К отбитию атаки привлечена истребительная авиация, подразделения зенитных ракетных войск, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

По результатам боевой работы уничтожены 32 вражеских ударных дрона "Shahed-136/131".

Отметим, что также ночью в небе Сумщины были уничтожены 3 вражеских БпЛА "Шахед".

Враг ударил по Одесщине

Как рассказали в ОВА, несколько групп ударных дронов были направлены по Измаильскому району. К сожалению, есть попадания.

Зафиксированы повреждения припортовой и другой гражданской инфраструктуры. Продолжается ликвидация последствий и пожаров.

Известно о шести пострадавших гражданских. Три человека в тяжелом и три в среднем состоянии доставлены в больницу.

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