Уже обнародовали кадры последствий масштабной ночной атаки по Одесщине. Отметим, что известно о семи раненых в результате обстрела.

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Последствия масштабной атаки по Одесской области

Российские оккупанты нанесли массированный дроновый удар по населенным пунктам юга Одесщины. В результате атаки пострадали шесть водителей грузовиков и один местный житель. Все раненые госпитализированы. Один из водителей находится в крайне тяжелом состоянии.

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На обнародованных кадрах можно увидеть, что повреждены объекты припортовой и гражданской инфраструктуры, а также стоянка грузового автотранспорта.

Место обстрела в Одесской области: смотрите видео

Сейчас правоохранители документируют последствия обстрелов.

Как выглядит атака оккупантов по Одесщине / фото прокуратуры, Силы обороны юга Украины

Ночная атака Украины 13 сентября: все, что известно