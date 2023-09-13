Уже обнародовали кадры последствий масштабной ночной атаки по Одесщине. Отметим, что известно о семи раненых в результате обстрела.
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Последствия масштабной атаки по Одесской области
Российские оккупанты нанесли массированный дроновый удар по населенным пунктам юга Одесщины. В результате атаки пострадали шесть водителей грузовиков и один местный житель. Все раненые госпитализированы. Один из водителей находится в крайне тяжелом состоянии.
На обнародованных кадрах можно увидеть, что повреждены объекты припортовой и гражданской инфраструктуры, а также стоянка грузового автотранспорта.
Место обстрела в Одесской области: смотрите видео
Сейчас правоохранители документируют последствия обстрелов.
Как выглядит атака оккупантов по Одесщине / фото прокуратуры, Силы обороны юга Украины
Ночная атака Украины 13 сентября: все, что известно
- В ночь на 13 сентября российские оккупанты атаковали Одесщину и Сумщину несколькими группами ударных БпЛА типа "Shahed-136/131" с трех направлений: Приморско-Ахтарск, мыс Чауда, Курск.
- Всего были зафиксированы пуски 44 "Шахедов".
- Основное направление – южные районы Одесской области, портовая инфраструктура региона.
- К отбитию атаки была привлечена истребительная авиация, подразделения зенитных ракетных войск, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
- По результатам боевой работы было уничтожено 32 вражеских ударных дрона "Shahed-136/131".