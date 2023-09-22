Известно, что прилет был в Белгороде-Днестровском районе. Подробнее об этом – расскажет 24 Канал.

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Какие последствия вечернего удара по Одесской области

В полиции обнародовали видео с последствиями удара по Одесчине, который произошел вечером 21 сентября. По предварительным данным, враг обстрелял регион сверхзвуковыми противокорабельными ракетами "Оникс".

Удар по Одесчине 21 сентября: смотрите видео

В Одесской ОВА уточнили, что прилет был в Белгород-Днестровском районе К сожалению, есть попадание в рекреационную инфраструктуру. На месте поднялся пожар, который быстро был ликвидирован.

К счастью, пострадавших среди населения нет.

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