Известно, что прилет был в Белгороде-Днестровском районе. Подробнее об этом – расскажет 24 Канал.

К теме Россия запустила сверхзвуковые ракеты "Оникс": в Одесской области раздались взрывы

Какие последствия вечернего удара по Одесской области

В полиции обнародовали видео с последствиями удара по Одесчине, который произошел вечером 21 сентября. По предварительным данным, враг обстрелял регион сверхзвуковыми противокорабельными ракетами "Оникс".

Удар по Одесчине 21 сентября: смотрите видео

В Одесской ОВА уточнили, что прилет был в Белгород-Днестровском районе К сожалению, есть попадание в рекреационную инфраструктуру. На месте поднялся пожар, который быстро был ликвидирован.

К счастью, пострадавших среди населения нет.

Россия часто атакует Одесчину: последние новости

  • Напомним, что в ночь на 18 сентября россияне снова атаковали южные регионы Украины несколькими волнами ударных дронов. Оккупанты попали в объект рекреационной инфраструктуры.
  • Так, под ударом врага снова оказалось Подунавье, а именно Измаильский район. К сожалению, есть попадание в рекреационную инфраструктуру.
  • 17 сентября оккупанты запустили не менее 16 средств воздушного нападения. Основным направлением удара был юг Одесской области. В результате боевой работы силами и средствами Воздушных сил во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины уничтожено 12 воздушных целей: 6 ударных беспилотников типа Shahed-136/131 и 6 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55.
  • Ночью 13 сентября российские захватчики атаковали дронами-камикадзе Одесчину. К сожалению, есть попадания. Позже обнародовали кадры последствий масштабной ночной атаки по Одесской области. Отметим, что известно о семи раненых в результате обстрела.