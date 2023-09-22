Известно, что прилет был в Белгороде-Днестровском районе. Подробнее об этом – расскажет 24 Канал.
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Какие последствия вечернего удара по Одесской области
В полиции обнародовали видео с последствиями удара по Одесчине, который произошел вечером 21 сентября. По предварительным данным, враг обстрелял регион сверхзвуковыми противокорабельными ракетами "Оникс".
Удар по Одесчине 21 сентября: смотрите видео
В Одесской ОВА уточнили, что прилет был в Белгород-Днестровском районе К сожалению, есть попадание в рекреационную инфраструктуру. На месте поднялся пожар, который быстро был ликвидирован.
К счастью, пострадавших среди населения нет.
Россия часто атакует Одесчину: последние новости
- Напомним, что в ночь на 18 сентября россияне снова атаковали южные регионы Украины несколькими волнами ударных дронов. Оккупанты попали в объект рекреационной инфраструктуры.
- Так, под ударом врага снова оказалось Подунавье, а именно Измаильский район. К сожалению, есть попадание в рекреационную инфраструктуру.
- 17 сентября оккупанты запустили не менее 16 средств воздушного нападения. Основным направлением удара был юг Одесской области. В результате боевой работы силами и средствами Воздушных сил во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины уничтожено 12 воздушных целей: 6 ударных беспилотников типа Shahed-136/131 и 6 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55.
- Ночью 13 сентября российские захватчики атаковали дронами-камикадзе Одесчину. К сожалению, есть попадания. Позже обнародовали кадры последствий масштабной ночной атаки по Одесской области. Отметим, что известно о семи раненых в результате обстрела.