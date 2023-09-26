06:12, 26 сентября

Появились новые спутниковые снимки с аэродрома "Чкаловский". 18 сентября на аэродроме "Чкаловский" произошла диверсия. Неизвестные взорвали российские самолеты Ан-148 и Ил-20, а также вертолет Ми-28Н.

В распоряжении 24 Канала благодаря источникам в разведке появились новые спутниковые снимки из аэропорта. Благодаря им можно увидеть, что российские захватчики вывели три поврежденных самолета, которые накануне взорвали неизвестные диверсанты.

На фото, датированном 24 сентября, этих судов нет. Хотя еще 18 числа они были.

Добавим, что на аэродроме "Чкаловский" базируются правительственные суда, которые в народе называют "самолетами судного дня".