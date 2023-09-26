О последствиях террористической атаки россиян, успехах украинских защитников и главных новостях 26 сентября читайте в хронологии 24 Канала.
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Взрывы в Кривом Роге
Мониторинговые каналы пишут об утренних взрывах в Кривом Роге. Отметим, что на территории Днепропетровской области раздается воздушная тревога.
В Мариуполе партизаны обесточили базу российской армии
Во временно оккупированном Мариуполе силы украинского сопротивления обезвредили трансформаторные установки. Те снабжали базу оккупантов электричеством.
Поражение произошло в районе между ЖМР 23 и селом Старый Крым.
В Одессе в результате обстрела пострадали объекты из охранной зоны ЮНЕСКО
В результате вражеских обстрелов в ночь на 25 сентября в Одессе пострадали объекты из охранной зоны ЮНЕСКО. По данным МКИП, в результате ракетных обстрелов получили повреждения 9 объектов культурного наследия:
- Воронцовский дворец;
- Дом Марини, Ашкинази;
- Дом Серато и Верани;
- Дом прибыльный Лерхе;
- Дом Зонтага;
- Дворец (объем фасадного здания);
- Дворец Лопухина, Ралли, гостиница "Лондонская";
- Дом Золотарева, Масса.
Кроме этого, значительные повреждения получил Морвокзал. А в Нерубайской территориальной общине Одесчины повреждены объекты культуры. Это Нерубайский сельский дом культуры и Нерубайская школа искусств.
Спутниковые снимки с аэродрома "Чкаловский"
Появились новые спутниковые снимки с аэродрома "Чкаловский". 18 сентября на аэродроме "Чкаловский" произошла диверсия. Неизвестные взорвали российские самолеты Ан-148 и Ил-20, а также вертолет Ми-28Н.
В распоряжении 24 Канала благодаря источникам в разведке появились новые спутниковые снимки из аэропорта. Благодаря им можно увидеть, что российские захватчики вывели три поврежденных самолета, которые накануне взорвали неизвестные диверсанты.
На фото, датированном 24 сентября, этих судов нет. Хотя еще 18 числа они были.
Добавим, что на аэродроме "Чкаловский" базируются правительственные суда, которые в народе называют "самолетами судного дня".
"Шахед" мог приземлиться на территории Румынии
По данным мониторонговых групп, "Шахед" то ли приземлился на территории Румынии, то ли упал где-то недалеко от границы. Официальной информации на этот счет пока нет.
В Одесской области сбивали "Шахеды"
По данным мониторинговых каналов, в Одесской области активно сбивали дроны-камикадзе ночью.
Угроза дронов в Одесской области
По данным Воздушных сил, "Шахеды" ночью заходили в устье Дуная, двигались в западном направлении.
Воздушные силы писали: "Измаил, Рени – несколько групп "Шахедов" приближаются с Востока!"
В Черкасской области слышны взрывы
В Черкасской ОВА заявили о работе ПВО в области.
Угроза "Шахедов"
Ночью Воздушные силы предупреждали о "Шахедах" в направлении Кропивницкого.
Также заявляли об очередной группе "Шахедов" из Черного моря в направлении Николаева и Черкасс.