Глава держави надав звіт за день, повідомляє 24 Канал. За його словами, сьогодні були різні наради.

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Триває робота над збільшенням кількості систем ППО

Зеленський розповів, що однією з головних нарад сьогодні була нарада з керівником ГУР Кирилом Будановим.

Змістовна. Про хороші речі для України – дещо важливе в безпекових питаннях нам вдалося. Деталі – пізніше,

– зауважив президент.

Він додав, що на селекторі сьогодні була доповідь керівника СБУ щодо протидії колаборантам.

"Теж змістовно. Та й узагалі є за що подякувати нашим хлопцям зі Служби безпеки сьогодні. Важливі операції, а головне – результативні. Молодці!" – заявив український лідер.

Також він провів нараду з урядовцями, про яку вчора домовилися в Харкові.

"У нас є різні урядові програми щодо відновлення, щодо допомоги регіонам і людям, які втратили будинки. Є робота з відбудови соціальної сфери та фізичного захисту об'єктів енергетики. Щодо таких питань доручив підготувати детальний звіт. Ми робимо все, щоб дати Україні більше систем ППО перед зимою", – наголосив глава держави.

За його словами, зараз Україна очікує на певні рішення від партнерів. Проте вся робота в регіонах, яка стосується фізичного захисту критичних об'єктів та термінової відбудови, повинна бути проведена максимально за час до зими.

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