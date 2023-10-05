Зокрема, окупанти влучили в об'єкт інфраструктури, розташований в області. Наразі на місці прильоту працюють екстрені служби.
До теми Кропивницький атакували "Шахеди", а Миргород – "Іскандери": працювала ППО
Що відомо про наслідки влучання в Кіровоградській області
Очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович розповів, що цієї ночі російський агресор атакував область дронами. В регіоні також працювала українська протиповітряна оборона.
Збито 9 безпілотників. Проте є й влучання в об'єкт інфраструктури. Обійшлося без загиблих та травмованих,
– сказав він.
Райкович також підкреслив, що всі відповідні служби залучені для ліквідації пожежі. За попередніми даними, цивільна інфраструктура Кіровоградської області ушкоджень не отримала.
Наостанок він подякував нашим Збройним Силам за те, що ми живі. Райкович зауважив, що разом наш народ сильний, а Україна обов'язково переможе.
Скільки "Шахедів" запустили окупанти по Україні
- Повітряні сили ЗСУ ввечері 4 жовтня розповіли, що росіяни запустили ударні безпілотні літальні апарати типу "Шахед" з Криму. Зокрема, там попередили про високу ймовірність атаки наших областей вночі.
- Згодом стало відомо, що вибухи чули жителі Кропивницького та Миргорода. За попередніми даними, то була робота української протиповітряної оборони.
- Вибухи також чули й жителі Одеської області. В ОВА наголосили, що може працювати по ворожих об'єктах українська ППО, тому закликали громадян не фільмувати нічого й не виставляти у соціальні мережі.
- У Генштабі ЗСУ розповіли, що нашим захисникам за ніч вдалося знищити 24 "Шахеди", які пустили по нашій державі окупанти. Загальна кількість запущених безпілотників складала 29 одиниць.
- До цього речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк заявляла, що попередньо 24 "Шахеди" знищили у зоні відповідальності командування. Вона наголошувала, що росіяни знову намагалися атакувати південні та південно-східні регіони нашої держави.