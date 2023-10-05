Зокрема, окупанти влучили в об'єкт інфраструктури, розташований в області. Наразі на місці прильоту працюють екстрені служби.

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Що відомо про наслідки влучання в Кіровоградській області

Очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович розповів, що цієї ночі російський агресор атакував область дронами. В регіоні також працювала українська протиповітряна оборона.

Збито 9 безпілотників. Проте є й влучання в об'єкт інфраструктури. Обійшлося без загиблих та травмованих,

– сказав він.

Райкович також підкреслив, що всі відповідні служби залучені для ліквідації пожежі. За попередніми даними, цивільна інфраструктура Кіровоградської області ушкоджень не отримала.

Наостанок він подякував нашим Збройним Силам за те, що ми живі. Райкович зауважив, що разом наш народ сильний, а Україна обов'язково переможе.

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