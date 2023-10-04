На Одещині було чути вибухи. У ОВА повідомили про роботу протиповітряної оборони. Раніше у Повітряних силах попереджали про рух ударних безпілотників в бік Одещини з Чорного моря.

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На Одещині працюють по ворожим безпілотникам

О 22:54 у Повітряних силах заявили, що група ударних безпілотників рухається з Чорного моря у бік Одеської області. Також там повідомили про загрозу для Херсонської та Миколаївської областей.

О 23:07 у Повітряних силах зазначили, що ворожі цілі рухаються у напрямку Южне та Коблеве.

Згодом почала з'являтися інформація про вибухи на Одещині. В Одеській військовій обладміністрації повідомили про роботу ППО.

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Перебувайте в укритті, пам'ятайте про правила "двох стін". Рух ударних БпЛА в напрямку Южне, Коблеве!

– так прокоментували ситуацію в області Сили оборони півдня України.

Тим часом у Повітряних силах заявляють про рух другої групи безпілотників у напрямку Одещини з акваторії Чорного моря.