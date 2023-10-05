Обов'язково перебувайте в укритті, якщо у вашому місті оголосили повітряну тривогу, закликає 24 Канал. Адже внаслідок ворожих атак часто гинуть та зазнають поранень саме цивільні.

До теми На Одещині чули вибухи: ОВА попередила про роботу ППО

У Кропивницькому чули вибухи

Близько 21:00 4 жовтня росіяни запустили групу дронів-камікадзе типу "Шахед" з району полігону Чауда, що у тимчасово окупованому Криму. Через деякий час вони долетіли до Півдня України, тож у низці областей оголосили повітряну тривогу.

О 00:36 виникла загроза для Кропивницького.

Кропивницький – перебувайте в укриттях! Ударні БпЛА – у напрямку міста!

– наголосили у Повітряних силах ЗСУ.

Вже через півтори години місцеві почули звуки вибухів. Наразі точно невідомо, що саме це було – звуки роботи ППО чи приліт. Слід дочекатися офіційної інформації.

О 2:20 моніторингові канали повідомили, що залишки "Шахедів" рухаються курсом на Кропивницький, тож у місті ще може бути гучно.

Зверніть увагу! У жодному разі не фотографуйте наслідки влучань, якщо такі стануться. Ворог збирає інформацію про успішність своєї роботи звідусіль. Зокрема, з відкритих джерел.

Росіяни атакували Миргород

О 1:33 вибухи пролунали у Миргороді. Місцеві почали масово повідомляти, що чули гучні звуки.

Миргород був атакований, імовірно, ракетами типу "Іскандер-К",

– мовиться у повідомленні телеграм-пабліку "Николаевский Ванек".

Своєю чергою, "Шахеди" почали залишати Миколаївську область, рухаючись курсом на Кіровоградську.

"Загроза по залишку "мопедів" – тільки Кіровоградська область. Кропивницький – усе ще буде гучно! Тримаємося", – додав "Николаевский Ванек".

Вночі 3 жовтня окупанти також запускали "Шахеди" і ракету "Іскандер-К". Проте Повітряним силам вдалося її збити. Також українські захисники приземлили 29 ударних дронів із 31.

Важливо! Близько 3:00 країною почали ширитися відбої. "Червоними" залишилися лише Нікопольський район Дніпропетровської області, а також Луганщина та Крим.