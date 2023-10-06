Зокрема, про небезпеку атак безпілотників попередили після опівночі. Зазначали, що окупанти здійснили пуски ударних БпЛА типу "Шахед" з району полігону Чауда у Криму.

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Вибухи в Черкасах

Вибухи чули в Черкасах та області. За словами місцевих жителів, вибухи в області прогриміли орієнтовно о пів на другу ночі, у Черкасах – о другій ночі.

Про підвищену небезпеку через загрозу застосування ворогом дронів попереджав і начальник обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

В Ізмаїльському районі Одещини працювала ППО

Вибухи в обласному центрі прогриміли орієнтовно за четверть до першої ночі.

За 15 хвилин до цього керівник обласної військової адміністрації Олег Кіпер просив людей у районі до відбою перебувати в безпечних місцях та не знімати роботу сили протиповітряної оборони.

О другій ночі очільник ОВА звернувся з таким самим проханням до жителів Ізмаїльського та Білгород-Дністровського районів.

Вибухи в Ізмаїльському районі люди почули після третьої ночі.

Під ударом було Подунав'я

Під ударом були припортові та прикордонні об'єкти. Відомо, що внаслідок атаки баражуючими об'єктами спалахнула пожежа. Про це розповіла в ефірі телемарафону речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк.

"На жаль, були влучання. Знову під ударом були прикордонна та припортова інфраструктура Подунав’я. Спалахнула пожежа, вона вже ліквідована. Горіли автівки вантажні, зерносховища, На щастя, цього разу інформації про постраждалих немає", – повідомила вона.

Ворог продовжує терор