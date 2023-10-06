Про головні події дня, обстановку на полі бою, міжнародні новини станом на 6 жовтня – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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06:42, 6 жовтня

Росія вдарила по Харкову

Росія вдарила по центру Харкова. Під ударом центральна частина міста, повідомив мер Харкова Ігор Терехов. Вибухи пролунали до оголошення повітряної тривоги.

06:33, 6 жовтня

У Севастополі "бавовна"

У тимчасово окупованому Криму ближче до четвертої ранку так званий губернатор Севастополя Развожаєв повідомив про вибухи у районі Північного молу. За його словами, це протипідводно-диверсійне забезпечення Чорноморського флоту. Развожаєв нарікав, що за попередньою інформацією, довелось відбивати атаку двох безекіпажних морських катерів.

03:32, 6 жовтня

Над Бєлгородом літали дрони

В Росії заявили, що їх ППО буцімто збила 5 безпілотників над Бєлгородською областю.

02:13, 6 жовтня

Росія випустила "Шахеди"

Російські загарбники запустили на Україну ударні безпілотники. Дрони-камікадзе типу "Шахед" вилетіли з полігону Чауда в окупованому Криму. Повітряна тривога тривала майже 4 години.

01:55, 6 жовтня

Розсередження російських кораблів

Речник Військово-морських Сил Збройних сил України – Дмитро Плетенчук наголосив, що переміщення російських кораблів з Криму дійсно позитивно вплинуло на зерновий коридор у Чорному морі. Зокрема, тепер судна країни-агресорки не зупиняють іноземні кораблі, які прямують в українські порти.

00:56, 6 жовтня

Де росіяни ховають кораблі

Окупанти перекинули 14 кораблів з тимчасово окупованого Севастополя до Краснодарського краю – у Новоросійськ. Тепер там перебувають зокрема 2 фрегати – "Адмірал Ессен" та "Адмірал Макаров" та 5 великих десантних кораблів.

00:21, 6 жовтня

Росія буцімто провела нові ядерні випробування

Російський диктатор Володимир Путін заявив про нібито успішне випробування ракети з ядерною енергетичними установками "Буревісник" і "Сармат".