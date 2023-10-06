06:33, 6 жовтня

У тимчасово окупованому Криму ближче до четвертої ранку так званий губернатор Севастополя Развожаєв повідомив про вибухи у районі Північного молу. За його словами, це протипідводно-диверсійне забезпечення Чорноморського флоту. Развожаєв нарікав, що за попередньою інформацією, довелось відбивати атаку двох безекіпажних морських катерів.