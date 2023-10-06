07:25, 6 октября

Ночью под ударом находились припортовые и пограничные объекты. Известно, что в результате атаки баражирующими объектами вспыхнул пожар. Об этом рассказала в эфире телемарафона пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк. По ее словам, информации о пострадавших в результате обстрела дронами-камикадзе не поступало.