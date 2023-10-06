О главных событиях дня, обстановке на поле боя, международных новостях на 6 октября – читайте в материале 24 Канала.
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Оккупанты нанесли удары по двум районам Харькова
Российские оккупационные войска нанесли удары по двум районам Харькова. В результате атаки пострадали, в том числе 11-месячный младенец. По предварительным данным ОВА, попадания произошли в Киевском и Основянском районах Харькова.
Генштаб обновил статистику потерь врага
Потери российских окупантов достигли уже около 281 090 человек, 4777 танков и сотен единиц другой военной техники. В сутки ВСУ ликвидировали еще 620 врагов.
Под атакой врага Подунавья
Ночью под ударом находились припортовые и пограничные объекты. Известно, что в результате атаки баражирующими объектами вспыхнул пожар. Об этом рассказала в эфире телемарафона пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк. По ее словам, информации о пострадавших в результате обстрела дронами-камикадзе не поступало.
Россия ударила по Харькову
Россия ударила по центру Харькова. Под ударом центральная часть города сообщил мэр Харькова Игорь Терехов. Взрывы раздались до объявления воздушной тревоги.
В Севастополе "хлопок"
Во временно оккупированном Крыму ближе к четырем утра так называемый губернатор Севастополя Развожаев сообщил о взрывах в районе Северного молла. По его словам, это противоподводно диверсионное обеспечение Черноморского флота. Развожаев сетовал, что по предварительной информации, пришлось отбивать атаку двух безэкипажных морских катеров.
Над Белгородом летали дроны
В России заявили, что их ПВО якобы сбило 5 беспилотников над Белгородской областью.
Россия выпустила "Шахеды"
Российские захватчики запустили в Украину ударные беспилотники. Дроны-камикадзе типа "Шахед" вылетели из полигона Чауда в оккупированном Крыму. Воздушная тревога продолжалась около 4 часов.
Рассредоточение российских кораблей
Представитель Военно-морских Сил Вооруженных сил Украины – Дмитрий Плетенчук подчеркнул, что перемещение российских кораблей из Крыма действительно положительно повлияло на зерновой коридор в Черном море. В частности, теперь суда страны-агрессорки не останавливают иностранные корабли, следующие в украинские порты.
Где россияне хранят корабли
Оккупанты перебросили 14 кораблей из временно оккупированного Севастополя в Краснодарский край – в Новороссийск. Теперь там находятся 2 фрегата - "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров" и 5 больших десантных кораблей.
Россия якобы провела новые ядерные испытания
Российский диктатор Владимир Путин заявил о якобы успешном испытании ракеты с ядерными энергетическими установками "Буревестник" и "Сармат".