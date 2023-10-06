О главных событиях дня, обстановке на поле боя, международных новостях на 6 октября – читайте в материале 24 Канала.

Смотрите также Наступление продолжится: при каких условиях погода будет оказывать определяющее влияние на фронт

08:06, 6 октября

Оккупанты нанесли удары по двум районам Харькова

Российские оккупационные войска нанесли удары по двум районам Харькова. В результате атаки пострадали, в том числе 11-месячный младенец. По предварительным данным ОВА, попадания произошли в Киевском и Основянском районах Харькова.
07:55, 6 октября

Генштаб обновил статистику потерь врага

Потери российских окупантов достигли уже около 281 090 человек, 4777 танков и сотен единиц другой военной техники. В сутки ВСУ ликвидировали еще 620 врагов.

07:25, 6 октября

Под атакой врага Подунавья

Ночью под ударом находились припортовые и пограничные объекты. Известно, что в результате атаки баражирующими объектами вспыхнул пожар. Об этом рассказала в эфире телемарафона пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк. По ее словам, информации о пострадавших в результате обстрела дронами-камикадзе не поступало.

06:42, 6 октября

Россия ударила по Харькову

Россия ударила по центру Харькова. Под ударом центральная часть города сообщил мэр Харькова Игорь Терехов. Взрывы раздались до объявления воздушной тревоги.

06:33, 6 октября

В Севастополе "хлопок"

Во временно оккупированном Крыму ближе к четырем утра так называемый губернатор Севастополя Развожаев сообщил о взрывах в районе Северного молла. По его словам, это противоподводно диверсионное обеспечение Черноморского флота. Развожаев сетовал, что по предварительной информации, пришлось отбивать атаку двух безэкипажных морских катеров.

03:32, 6 октября

Над Белгородом летали дроны

В России заявили, что их ПВО якобы сбило 5 беспилотников над Белгородской областью.

02:13, 6 октября

Россия выпустила "Шахеды"

Российские захватчики запустили в Украину ударные беспилотники. Дроны-камикадзе типа "Шахед" вылетели из полигона Чауда в оккупированном Крыму. Воздушная тревога продолжалась около 4 часов.

01:55, 6 октября

Рассредоточение российских кораблей

Представитель Военно-морских Сил Вооруженных сил Украины – Дмитрий Плетенчук подчеркнул, что перемещение российских кораблей из Крыма действительно положительно повлияло на зерновой коридор в Черном море. В частности, теперь суда страны-агрессорки не останавливают иностранные корабли, следующие в украинские порты.

00:56, 6 октября

Где россияне хранят корабли

Оккупанты перебросили 14 кораблей из временно оккупированного Севастополя в Краснодарский край – в Новороссийск. Теперь там находятся 2 фрегата - "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров" и 5 больших десантных кораблей.

00:21, 6 октября

Россия якобы провела новые ядерные испытания

Российский диктатор Владимир Путин заявил о якобы успешном испытании ракеты с ядерными энергетическими установками "Буревестник" и "Сармат".