В частности, об опасности атак беспилотников предупредили после полуночи. Отмечали, что оккупанты совершили пуски ударных БпЛА типа "Шахед" из района полигона Чауда в Крыму.

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Взрывы в Черкассах

Взрывы слышали в Черкассах и области. По словам местных жителей, взрывы в области прогремели ориентировочно в половине второго ночи, в Черкассах - в два ночи.

О повышенной опасности из-за угрозы применения врагом дронов предупреждал и начальник областной военной администрации Игорь Табурец.

В Измаильском районе Одесщины работала ПВО

Взрывы в областном центре прогремели ориентировочно за четверть до часу ночи.

За 15 минут до этого руководитель облгосадминистрации Олег Кипер просил людей в районе до отбоя находиться в безопасных местах и не снимать работу силы противовоздушной обороны.

В два ночи глава ОВА обратился с такой же просьбой к жителям Измаильского и Белгород-Днестровского районов.

Взрывы в Измаильском районе люди услышали после трех ночи.

Под ударом было Подунавье

Под ударом были припортовые и приграничные объекты. Известно, что в результате атаки баражирующими объектами вспыхнул пожар. Об этом рассказала в эфире телемарафона пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

"К сожалению, были попадания. Снова под ударом была пограничная и припортовая инфраструктура Подунавья. Вспыхнул пожар, он уже ликвидирован. Горели автомобили грузовые, зернохранилища, К счастью, на этот раз информации о пострадавших нет", – сообщила она.

Враг продолжает террор