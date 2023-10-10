Так, с начала октября россияне использовали 100 "Шахедов" для нанесения ударов по Одесской области. Об этом 24 Каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

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"То, что бьют ближе к территории вдоль линии фронта – это правда, но это было всегда. И там они бьют другими средствами поражения – реактивной артиллерией, системами залпового огня, ствольной артиллерией, С-300, перестроенными на удары по поверхности и другими", – отметил он.

Используют оккупанты и сверхзвуковые противокорабельные ракеты "Оникс". Все это элементы комплексного террора для уничтожения инфраструктуры.

Способности россиян

Для своих атак по территории Украины российские оккупанты использовали крылатые ракеты воздушного базирования Х-101/555. В последний раз они запускали их, по словам Коваленко, в сентябре – тогда было использовано более 40 единиц.

"Это говорит о том, что у них происходит накопление только за счет собственного производства от 30 до 40 этих ракет", – отметил он.

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Россияне могут прибегать к массированным атакам, но неоднотипными средствами поражения. Например, оккупанты могут запускать крылатые ракеты морского и авиационного базирования, дополнять атаки ракетами Х-22, дронами и другими средствами.

"Это связано с проблемой с носителями. Они не могут одновременно собрать носители, например КРМБ "Калибр". Второе – авиация, которая имеет определенные ограничения. Ту-96МС может взять на борт от 2 до 4 ракет Х-101/555. Когда берут большее или общее количество до 8 ракет – происходит перегрузка планера и может возникнуть непредсказуемая ситуация из-за износа самолетов", – пояснил военно-политический обозреватель.

Тактика обстрелов

Для нанесения ударов россияне условно пристреливаются, отметил Александр Коваленко. Так, например, они уже определили траектории и маршрут, по которым можно бить по Одесской области и максимально перегружать украинскую систему ПВО.

"Что касается других регионов – россиянам нужно пристреливаться, чтобы проложить траекторию. Некоторое время будут экспериментировать, а когда доведут до абсолюта, начнут серьезные удары", – добавил он.

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