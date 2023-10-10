Наши военные сбили вражеские цели в трех областях. Предварительно писали о работе ПВО в Одесской и Николаевской областях.

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Что известно о попадании вражеского дрона

Снова враг прибег к массированной дроновой атаке по южным регионам. В течение почти 3 часов более 3 десятков ударных беспилотников несколькими группами из разных направлений заходили на удар,

– заявили военные.

Они уточнили, что украинские подразделения противовоздушной обороны уничтожили 27 беспилотников типа Shahed-131/136:

1 – в Николаевской области;

3 – в Херсонской области;

23 – в Одесской области.

К сожалению, есть попадания по логистической инфраструктуре региона. Но люди не пострадали,

– сообщили Силы обороны.

Где зафиксировали попадания врагов

Начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала в эфире телемарафона , что враг в течение почти 3 часов очень плотно атаковал несколькими группами ударных беспилотников.

Вновь использовали тактику плотной атаки – в очень короткий промежуток времени большим количеством баражирующих боеприпасов по разным направлениям. То есть выпущены все они были с Крымского полуострова, но использовали сложную траекторию – баражировали очень разными маршрутами и с разных направлений заходили на удар,

– объяснила Гуменюк.

По ее словам, именно поэтому таков результат работы противовоздушной обороны. Хотя враги пытались истощать системы ПВО, но результат красноречивый – военные сбили 27 дронов. Спикер также уточнила, что произошло попадание в логистические объекты региона.

Впоследствии глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что враги попали по логистической инфраструктуре Одесской области. Он призвал людей находиться в укрытиях во время воздушной тревоги.

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