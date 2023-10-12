В ведомстве отметили, что мониторили воздушную обстановку вечером 11 октября. Румынская сторона заявила, что зафиксировали на своей территории группы беспилотников, направлявшихся в украинские порты.

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Что известно о воронке от дрона в Румынии

В Министерстве обороны Румынии рассказали, что после обнаружения групп вражеских дронов проинформировали Генеральную инспекцию по чрезвычайным ситуациям, что районы в уездах Тульча и Галац, находящихся неподалеку от украинских портов, потенциально могут пострадать от рисков, связанных с этой ситуацией.

Воздушная тревога в этой части Румынии продолжалась до 1:40 12 октября. После этого:

пограничники сообщили о "возможном влиянии на румынскую территорию";

компетентные органы направились в район для изучения ситуации.

Ориентировочно в 5:00 утра (12 октября – 24 Канал) команды на местах сообщили об обнаружении воронки от беспилотника, с возможным взрывом при столкновении, в растительном массиве у правого берега от Килийского рукава, примерно в 3 километрах к западу от села Плаур,

– заявили в Минобороны Румынии.

По их данным, эта территория охраняется. Также соответствующие структуры должны собирать доказательства и проводить расследование.

В румынском Минобороны в очередной раз осудили российские атаки на инфраструктуру украинских дунайских портов.

"Эти атаки неоправданны и серьезно противоречат нормам международного гуманитарного права", – заявили в ведомстве.

Обратите внимание! Российские дроны-камикадзе типа "Шахед" не в первый раз падают на румынскую территорию. Это, по меньшей мере, четвертый известный случай падения российских беспилотников или их обломков на территории страны НАТО.

Ночная атака России дронами: коротко