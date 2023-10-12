У відомстві відзначили, що моніторили повітряну обстановку ввечері 11 жовтня. Румунська сторона заявила, що зафіксували на своїй території групи безпілотників, які прямували до українських портів.

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Що відомо про вирву від дрона в Румунії

У Міністерстві оборони Румунії розповіли, що після виявлення груп ворожих дронів поінформували Генеральну інспекцію з надзвичайних ситуацій, що райони в повітах Тульча та Галац, які розташовані неподалік українських портів на Одещині, потенційно можуть постраждати від ризиків, які пов'язані з цією ситуацією.

Повітряна тривога у цій частині Румунії тривала до 01:40 12 жовтня. Після цього:

прикордонники повідомили про "можливий вплив на румунську територію";

компетентні органи вирушили в район для вивчення ситуації.

Орієнтовно о 5:00 ранку (12 жовтня – 24 Канал) команди на місцях повідомили про виявлення вирви від безпілотника, з можливим вибухом при зіткненні, в рослинному масиві біля правого берега від Кілійського рукава, приблизно за 3 кілометри на захід від села Плаур,

– заявили в Міноборони Румунії.

За їхніми даними, ця територія охороняється. Також відповідні структури мають збирати докази та проводити розслідування.

В румунському Міноборони вкотре засудили російські атаки на інфраструктуру українських дунайських портів.

"Ці атаки є невиправданими та серйозно суперечать нормам міжнародного гуманітарного права", – заявили у відомстві.

Зверніть увагу! Російські дрони-камікадзе типу "Шахед" не вперше падають на румунську територію. Це щонайменше четвертий відомий випадок падіння російських безпілотників чи їхніх уламків на території країни НАТО.

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