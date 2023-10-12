Власне, у ніч на 12 жовтня ворог випустив безпілотники по містах України. Сили протиповітряної оборони ліквідували 28 ударних дронів типу "Шахед".

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Успіхи ППО: звідки летіли дрони

Загалом було зафіксовано пуски 33 безпілотних літальних апаратів з боку загарбників з північного та південного напрямків – Бєлгородської області Росії та мису Чауда в тимчасово окупованому Криму.

Цієї ночі силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії із ППО Сил оборони України було знищено 28 Shahed-131/136,
– йдеться у повідомленні.

Окрім того, там зазначено, що протиповітряна оборона працювала щонайменше у 6 областях, оскільки цілі летіли з різних напрямків. До відбиття атаки було залучено:

  • українську авіацію;
  • зенітні ракетні війська;
  • мобільні вогневі групи;
  • підрозділи радіоелектронної боротьби.

Більше про атаку

  • Було зафіксовано влучання у складські будівлі припортової зони на півдні Одещини, а також у приватні будинки цивільних громадян.
  • Внаслідок цього спалахнули пожежі – їх оперативно ліквідували рятувальники. Водночас відомо про одного пораненого.
  • Неспокійно було й на Харківщині. Мер міста Терехов констатував, що був приліт дрона по житловому будинку, внаслідок якого постраждала людина.
  • У такий спосіб ворог вкотре засвідчив, що воює насамперед з цивільним населенням. Це є порушенням усіх норм міжнародного права.