Власне, у ніч на 12 жовтня ворог випустив безпілотники по містах України. Сили протиповітряної оборони ліквідували 28 ударних дронів типу "Шахед".
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Успіхи ППО: звідки летіли дрони
Загалом було зафіксовано пуски 33 безпілотних літальних апаратів з боку загарбників з північного та південного напрямків – Бєлгородської області Росії та мису Чауда в тимчасово окупованому Криму.
Цієї ночі силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії із ППО Сил оборони України було знищено 28 Shahed-131/136,
– йдеться у повідомленні.
Окрім того, там зазначено, що протиповітряна оборона працювала щонайменше у 6 областях, оскільки цілі летіли з різних напрямків. До відбиття атаки було залучено:
- українську авіацію;
- зенітні ракетні війська;
- мобільні вогневі групи;
- підрозділи радіоелектронної боротьби.
Більше про атаку
- Було зафіксовано влучання у складські будівлі припортової зони на півдні Одещини, а також у приватні будинки цивільних громадян.
- Внаслідок цього спалахнули пожежі – їх оперативно ліквідували рятувальники. Водночас відомо про одного пораненого.
- Неспокійно було й на Харківщині. Мер міста Терехов констатував, що був приліт дрона по житловому будинку, внаслідок якого постраждала людина.
- У такий спосіб ворог вкотре засвідчив, що воює насамперед з цивільним населенням. Це є порушенням усіх норм міжнародного права.