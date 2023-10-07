Об этом в эфире национального телемарафона "Единые новости" рассказала руководитель координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк, сообщает 24 Канал.

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"Ониксы" трудно обнаруживать

Гуменюк отметила, что этой ночью враг применил сверхзвуковые противокорабельные ракеты типа "Оникс". Их выпустили из берегового ракетного комплекса "Бастион" из временного оккупированного Крыма.

Это не первая подобная атака, в частности, на Одесчину. И чаще всего враг применяет именно такие ракеты по припортовой или рекреационной инфраструктуре. Все, что касается морского побережья,

– отметила руководитель пресс-центра.

Она добавила, что россияне на этот раз попали по:

зернохранилищу в портовой инфраструктуре,

пансионату в рекреационной зоне

"Хотя сигнал воздушной тревоги раздался одновременно со взрывом из-за сложности обнаружения такой атаки, люди критически не пострадали. Были зафиксированы четыре человека, которые обратились с ранением стеклом из-за взрывной волны", – отметила Гуменюк.

По ее словам, очень во многих домах вокруг:

вылетели окна,

изувечило балконы, лоджии, наружные фасады.

"Это говорит о том, что взрыв был мощный. Такие ракеты устремляются над поверхностью воды, и они очень сложны для обнаружения ПВО. И, в том числе, очень большую скорость имеют – сверхзвуковые", – подытожила начальница пресс-центра.

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Кратко о вражеской атаке

Ночью Воздушные силы ВСУ предупредили жителей Одесской области об угрозе применения баллистического вооружения. В регионе в 2:00 объявили воздушную тревогу. Тогда же в Одессе раздались мощные взрывы.

Впоследствии в Силах обороны Юга Украины сообщили, что оккупанты били сверхзвуковыми противокорабельными ракетами типа "Оникс". В результате атаки пострадали четыре человека. У них диагностировали легкие ранения от обломков стекла. Пострадавшим была оказана вся необходимая медицинская помощь.