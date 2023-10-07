Предварительно, оккупанты запустили "Ониксы". О взрывах сообщила корреспондентка 24 Канала

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Россия запустила "Ониксы" по Одесчине

В 2:00 мониторинговые телеграммы-паблики сообщили о запуске "Ониксов" в сторону Одессы и Черноморска. Еще один пуск произошел через минуту. В области объявили воздушную тревогу.

Внимание! Одесская область – угроза применения баллистического вооружения!

– сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Местных призвали немедленно спуститься в укрытие.

"Одесский район, направляйтесь в укрытие и будьте там до отбоя!" – подчеркнул глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Журналистка 24 Канала рассказала, что взрывы в Одессе, по всей вероятности, прогремели еще до сирен. Сначала была серия, а потом еще одна.

"К сожалению, об "Ониксах" не всегда есть возможность предупредить, поскольку они сверхзвуковые и запускаются с короткой дистанции", – сообщили в телеграмм-канале monitor.

Предварительно, оккупанты запустили "Ониксы" из района мыса Тарханкут. Местные жители Черноморска сообщили, что после взрыва в некоторых домах выбило окна.

Обратите внимание! Воздушная тревога в Одесской области была отменена в 2:20.

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