Попередньо, окупанти запустили "Онікси". Про вибухи повідомила кореспондентка 24 Каналу.

До теми Окупанти могли вдарити "Іскандером" по Миргороду: в місті пролунав вибух

Росія запустила "Онікси" по Одещині

О 2:00 моніторингові телеграм-пабліки повідомили про запуск "Оніксів" у бік Одеси та Чорноморська. Ще один пуск відбувся за хвилину. В області оголосили повітряну тривогу.

Увага! Одеська область – загроза застосування балістичного озброєння!

– повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Місцевих закликали негайно спуститися в укриття.

"Одеський район, прямуйте в укриття та будьте там до відбою!" – наголосив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Журналістка 24 Каналу розповіла, що вибухи в Одесі, цілком ймовірно, пролунали ще до сирен. Спершу була серія, а потім ще один.

"На жаль, про "Онікси" не завжди є можливість попередити, оскільки вони надзвукові та запускаються з короткої дистанції", – повідомили у телеграм-каналі monitor.

Попередньо, окупанти запустили "Онікси" з району мису Тарханкут. Місцеві жителі Чорноморська повідомили, що після вибуху в деяких будинках повибивало вікна.

Зверніть увагу! Повітряну тривогу в Одеській області скасували о 2:20.

6 жовтня Росія била по Одещині дронами-камікадзе: коротко