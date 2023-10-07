Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповіла керівниця координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк, повідомляє 24 Канал.

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"Онікси" важко виявляти

Гуменюк зауважила, що цієї ночі ворог застосував надзвукові протикорабельні ракети типу "Онікс". Їх випустили з берегового ракетного комплексу "Бастіон" з тимчасового окупованого Криму.

Це не перша подібна атака зокрема на Одещину. І частіше за все ворог застосовує саме такі ракети по припортовій або рекреаційній інфраструктурі. Все, що стосується морського узбережжя,

– зауважила керівниця пресцентру.

Вона додала, що росіяни цього разу поцілили по:

зерносховищу в портовій інфраструктурі,

пансіонату в рекреаційній зоні.

"Хоча сигнал повітряної тривоги пролунав одночасно з вибухом через складність виявлення такої атаки, люди критично не постраждали. Було зафіксовано чотири особи, які звернулися з пораненням склом через вибухову хвилю", – зазначила Гуменюк.

За її словами, дуже в багатьох будинках навколо:

повилітали вікна,

понівечило балкони, лоджії, зовнішні фасади.

"Це говорить про те, що вибух був потужний. Такі ракети спрямовуються над поверхнею води, і вони дуже складні для виявлення ППО. І в тому числі дуже велику швидкість мають – надзвукові", – підсумувала начальниця прсцентру.

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Коротко про ворожу атаку

Вночі Повітряні сили ЗСУ попередили жителів Одеської області про загрозу застосування балістичного озброєння. В регіоні о 2:00 оголосили повітряну тривогу. Тоді ж в Одесі почули потужні вибухи.

Згодом у Силах оборони Півдня України повідомили, що окупанти били надзвуковими протикорабельними ракетами типу "Онікс". Внаслідок атаки постраждали чотири людини. У них діягностували легкі поранення від уламків скла. Постраждалим надали всю необхідну медичну допомогу.