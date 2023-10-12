Об этом, общаясь с журналистами, заявил министр энергетики Герман Галущенко в ходе Киевского международного экономического форума. Глава министерства отметил, что к атакам по энергетической инфраструктуре готовятся.

Читайте также В Энергоатоме рассказали о запуске очередного энергоблока: насколько больше станет электроэнергии

Уже реализованы проекты защиты объектов

Ну, смотрите, у нас нет иллюзии, что враг не будет атаковать энергосистему, и поэтому безусловно зима будет тяжелой. Прежде всего не с точки самой энергетики, потому что мы сегодня говорим, что система готова к прохождению зимы с точки зрения и генерации, и передачи электроэнергии.

– отметил он.

По словам Галущенко, в Минэнергетики готовятся к атакам, уже реализованы проекты по защите. Их ни одна страна в мире не реализовывала. Следовательно, Украина "здесь будет иметь тоже опыт после прохождения этой зимой".

В то же время он добавил, что достаточно сложно спрогнозировать уровень атак, их масштаб и влияние на работу энергосистемы. Следовательно, будут реагировать по ходу и будут принимать решения с учетом возникающих вызовов.

Безусловно, мы проводим соответствующие тренировки, чтобы быть готовыми к любым решениям. То есть так, если, скажем, будут какие-то массированные удары, которые действительно нанесут существенный ущерб энергосистемам – возможны блекауты. Но мы готовимся, чтобы они носили кратковременный характер, чтобы максимально быстро восстанавливать,

– отметил он.

В ГУР прогнозируют возможные атаки

Представитель ГУР МО Вадим Скибицкий дал интервью "Украинской правде". В нем он отметил, что украинская разведка ожидает обстрелов по энергетическим объектам страны.

По его словам, Россия в дальнейшем будет активно применять все средства поражения. Будет она бить ими как по нашим ВСУ, так и будет уничтожать гражданскую инфраструктуру.

Собственно, он обратил внимание на то, сколько за сентябрь оккупанты запустили "Шахедов". Речь идет о примерно полутысячи. Кроме того, враг все больше атакует управляемыми авиационными бомбами.