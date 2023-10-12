Про це, спілкуючись з журналістами, заявив міністр енергетики Герман Галущенко під час Київського міжнародного економічного форуму. Очільник міністерства зазначив, що до атак по енергетичній інфраструктурі готуються.

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Уже реалізовані проєкти захисту об'єктів

Ну дивіться, у нас немає ілюзії, що ворог не буде атакувати енергосистему, і тому безумовно зима буде важкою. Перш за все не з точки самої енергетики, тому що ми сьогодні говоримо, що система готова до проходження зими з точки зору і генерації, і передачі електроенергії,

– зазначив він.

За словами Галущенка, в Міненергетики готуються до атак, уже реалізовані проєкти щодо захисту. Їх ще жодна країна у світі не реалізовувала. Відтак, Україна "тут матиме теж досвід після проходження цієї зими".

Водночас він додав, що досить складно спрогнозувати рівень атак, їхній масштаб і вплив на роботу енергосистеми. Відтак, реагуватимуть по ходу й ухвалюватимуть рішення з урахуванням тих викликів, які виникатимуть.

Безумовно, ми проводимо відповідні тренування для того, щоб бути готовими до будь-яких рішень. Тобто так, якщо, скажімо, будуть якісь масовані удари, які дійсно завдадуть суттєвої шкоди енергосистемам, – можливі блекаути. Але ми готуємося, щоб вони мали короткочасний характер, щоб максимально швидко відновлювати,

– зазначив він.

У ГУР прогнозують можливі атаки

Представник ГУР МО Вадим Скібіцький дав інтерв'ю "Українській правді". В ньому він зазначив, що українська розвідка очікує на обстріли по енергетичних об'єктах країни.

За його словами, Росія надалі активно застосовуватиме всі засоби ураження. Битиме вона ними як по наших ЗСУ, так і нищитиме цивільну інфраструктуру.

Власне, він звернув увагу на те, скільки за вересень окупанти запустили "Шахедів". Мовиться про приблизно пів тисячі. Крім того, ворог усе більше атакує керованими авіаційними бомбами.