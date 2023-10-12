В Енергоатомі зазначили, що запустили його 11 жовтня після ремонту. Деталями в ефірі телемарафону поділився президент ДП "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін.

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Наскільки зросла кількість електроенергії

Відомо, що ремонт завершили на чотири дні раніше, ніж планувалося. Наразі це вже восьмий із дев'яти енергоблоків, які працюють на підконтрольній Україні території. Його відремонтували у межах наймасштабнішої за всю історію незалежності ремонтної кампанії у національній енергетиці.

Об'єднана енергосистема України зміцнилася ще на 415 МВт потужності.

Я дуже радий доповісти, що сьогодні зранку був запущений наш восьмий вже енергоблок з дев'яти, які перебувають на території підконтрольній Україні,

– зазначив Котін.

Він додав, що у листопаді з планового ремонту виведуть ще один енергоблок. Це означатиме, що до енергомережі під'єднають та працюватимуть на максимальній потужності всі дев'ять енергоблоків. Відтак, упродовж осінньо-зимового періоду атомна генерація забезпечуватиме понад 50% електроенергії, якої потребує Україна.

Котін додав, що на цьому енергоблоці встановили нове паливо виробництва американської компанії Westinghouse Electric Sweden AB. За його словами, воно чудово працює і в Енергоатомі дуже задоволені.

Міністр енергетики України Герман Галущенко зазначив, що минулої зими атомна генерація стала основою енергосистеми країни. Вона залишатиметься такою і цього опалювального сезону.

Загалом електроенергії, яку генерують наші електростанції, достатньо для покриття потреб споживачів. Працівники всіх видів генерації та розподільних мереж працюють 24/7, щоб вчасно підготувати енергосистему до зими,

– додав він.

Повернімося до ядерного палива компанії Westinghouse Electric Sweden AB. Його використання Україною – яскравий приклад того, як можна похитнути монополії Росії на ринку ядерного палива. Так, наша держава задає тренд і може підштовхнути до аналогічних дій інші країни. Це дозволить з ринків ядерних технологій викинути країну-агресорку.