В Укренерго спростували інформацію про те, що в Україні нібито вже запроваджуються графіки відключень. У компанії назвали це російським ІПСО та прямою брехнею.

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Що сказали в Укренерго

У компанії дали зрозуміти, що найближчим часом українцям не варто очікувати на відключення світла, якщо поточна ситуація не зміниться через Росію.

Офіційно заявляємо, Укренерго не планує жодних обмежень споживання найближчим часом – якщо не будуть відновлені російські атаки на енергосистему,

– наголошується у повідомленні.

Користувачів соцмереж закликали зберігати спокій, дотримуватися правил інформаційної гігієни та не вестися на тексти й відео з твердженнями, що Укренерго начебто "від завтра" запроваджує графіки відключень. Українцям порадили користуватися офіційними джерелами інформації щодо відключень світла.

Як пояснив оператор, автори вкидів використовують торішні відео й тексти та видають їх за актуальні справжні повідомлення. Вони переозвучують сюжети та додають у них додаткову брехню, щоб створити штучну паніку та виснажити громадян на тлі річниці початку масованих російських атак на українську енергосистему.

Укренерго наголошує, що поточний стан енергосистеми не дає жодних підстав для запровадження графіків відключень найближчим часом. Україна зараз виробляє достатню кількість електроенергії для покриття всіх потреб споживачів.

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