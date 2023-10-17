Россия поздней осенью и зимой точно будет бить по объектам критической инфраструктуры. Впрочем, отключать свет, если не будет обстрелов, власти не планируют.

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Как вокзалы готовят к возможным отключениям

На 96 железнодорожных вокзалах по всей Украине заработали пункты несокрушимости. Здесь всегда тепло, можно отдохнуть и бесплатно подзарядить свои гаджеты,

– пишут в "Укрзализныце".

Пункты несокрушимости начинают открывать заранее – уже с октября. В них есть интернет через Starlink и резервное электропитание.

В каких городах уже работают пункты несокрушимости на вокзалах:

Херсон;

Николаев;

Краматорск;

Славянск;

Киев;

Львов;

"и в других населенных пунктах, фактически на всех вокзалах страны".

В УЗ говорят: при необходимости в населенные пункты выедет Food train, чтобы обеспечить жителей теплой пищей. Это новый проект, реализуемый совместно с Фондом Говарда Баффета.

24 Канал собрал советы, как подготовиться к отключениям света. В первую очередь следует позаботиться о теплой одежде, свечах и фонариках, альтернативе электрической плите. Не забудьте сделать запас наличных денег.



Что купить на случай блэкаута / Инфографика 24 Канала

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