Полковник ВСУ запаса, лётчик инструктор и военный эксперт Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что эта пауза может быть связана с тем, что россияне ждут включения теплогенерации в Украине.

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Имеют неприкосновенный запас

Это логичный шаг с военной точки зрения, если российские военные имеют задачу повлиять именно на теплогенерацию в Украине.

Если она находится во включенном состоянии, то в большей степени подвергается ударам и масштабным выведениям из строя. Поэтому оккупанты ждут именно этого,

– подчеркнул военный эксперт.

В то же время накопление ракет не является причиной паузы в обстрелах Украины.

Россия имеет так называемый неприкосновенный запас, в котором 500 – 700 ракет. Изготовляет она примерно до 100 ракет. И это гораздо меньше, чем у россиян было в прошлом году. Однако если бы стояла задача наносить удары, они бы их не накапливали. Им и так хватает для атаки по 20 – 30 ракет,

– отметил полковник ВСУ запаса.

Роман Свитан объяснил, почему россияне совершили паузу в ракетных обстрелах Украины: смотрите видео

Оккупанты вероятнее всего ждут начала отопительного сезона. А также они готовят маршруты и атаки. Сейчас наверняка идет серьезная работа российской разведки по доразведке, корректировке, подтверждению размещения объектов в Украине.

"После этого будет проведена работа по маршрутизации движения ракет и определению целей. А для этого нужно дождаться работы тепло и электрогенерации в Украине", – подчеркнул Роман Свитан.

Ракетные обстрелы Украины