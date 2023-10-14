Полковник ЗСУ запасу, льотчик інструктор та військовий експерт Роман Світан розповів 24 Каналу, що ця пауза може бути пов'язана з тим, що росіяни чекають включення теплогенерації в Україні.

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Мають недоторканий запас

Це є логічним кроком з воєнної точки зору, якщо російським військові мають завдання вплинути саме на теплогенерацію в Україні.

Якщо вона перебуває у ввімкненому стані, то більшою мірою піддається ударам та масштабним виведенням з ладу. Тому окупанти чекають саме цього,

– наголосив військовий експерт.

Водночас накопичення ракет не є причиною паузи в обстрілах України.

Росія має так званий недоторканий запас, в якому є 500 – 700 ракет. Виготовляє вона приблизно до 100 ракет. І це набагато менше, ніж росіяни мали в минулому році. Проте якби стояло завдання завдавати ударів, вони б їх не накопичували. Їм й так вистачає для атаки по 20 – 30 ракет,

– зазначив полковник ЗСУ запасу.

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Окупанти найімовірніше чекають початку опалювального сезону. А також вони готують маршрути та цілі атак. Зараз напевно триває серйозна робота російської розвідки з дорозвідки, коректування, підтвердження розміщення об'єктів в Україні.

"Після цього буде проведена робота з маршрутизації руху ракет та з визначення цілей. А для цього потрібно дочекатись після роботи тепло та електрогенерації в Україні", – підкреслив Роман Світан.

Ракетні обстріли України