Полковник ЗСУ запасу, льотчик інструктор та військовий експерт Роман Світан розповів 24 Каналу, що ця пауза може бути пов'язана з тим, що росіяни чекають включення теплогенерації в Україні.
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Мають недоторканий запас
Це є логічним кроком з воєнної точки зору, якщо російським військові мають завдання вплинути саме на теплогенерацію в Україні.
Якщо вона перебуває у ввімкненому стані, то більшою мірою піддається ударам та масштабним виведенням з ладу. Тому окупанти чекають саме цього,
– наголосив військовий експерт.
Водночас накопичення ракет не є причиною паузи в обстрілах України.
Росія має так званий недоторканий запас, в якому є 500 – 700 ракет. Виготовляє вона приблизно до 100 ракет. І це набагато менше, ніж росіяни мали в минулому році. Проте якби стояло завдання завдавати ударів, вони б їх не накопичували. Їм й так вистачає для атаки по 20 – 30 ракет,
– зазначив полковник ЗСУ запасу.
Роман Світан пояснив, чому росіяни зробили паузу в ракетних обстрілах України: дивіться відео
Окупанти найімовірніше чекають початку опалювального сезону. А також вони готують маршрути та цілі атак. Зараз напевно триває серйозна робота російської розвідки з дорозвідки, коректування, підтвердження розміщення об'єктів в Україні.
"Після цього буде проведена робота з маршрутизації руху ракет та з визначення цілей. А для цього потрібно дочекатись після роботи тепло та електрогенерації в Україні", – підкреслив Роман Світан.
Ракетні обстріли України
- Речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат вважає, що росіяни зробили перерву в масованих ракетних атаках України через те, що не мають можливості інтенсивно здійснювати обстріли. Адже окупанти не можуть випорожнювати свій стратегічний недоторканий запас.
- Ігнат зауважив, що через це свої далекобійні ракети зокрема Х-101, росіяни бережуть для виконання важливих стратегічних завдань.
- Також керівниця об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталія Гуменюк зазначила, що цього року росіяни будуть шукати нову тактику щодо обстрілів енергетичної системи України. Адже загарбники зробили висновки з помилок, які здійснили торік.
- Водночас міністр енергетики Герман Галущенко зазначив, що цього року енергетичні системи України значно краще підготовлені до ракетних атак, ніж минулого. Це стосується й протиповітряної оборони, й "пасивного захисту".