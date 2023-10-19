Государство постепенно разворачивает пункты несокрушимости, в частности на вокзалах. Там будут интернет, горячая вода и зарядное.
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Сколько пунктов несокрушимости уже развернули
Заместитель министра внутренних дел Украины Алексей Сергеев в эфире телемарафона рассказал, что пункты несокрушимости уже функционируют на базе ГСЧС. Их уже больше тысячи.
1254 пункта на базе ГСЧС уже работают, абсолютное большинство среди них (1004) функционирует с 1 октября.
Что известно о пунктах несокрушимости на базе ГСЧС:
- 752 из них – это стационарные пункты;
- 252 – мобильные;
- еще 250 – мобильные на базе палаток и транспортных средств, их задействуют, если ситуация обострится.
В общем создано 13 300 пунктов, сейчас их обеспечивают.
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Что будет еще, кроме пунктов несокрушимости
Власти создадут Координационный штаб, который поможет пережить длительные отключения электричества в результате обстрелов. Он будет мониторить ситуацию по работе пунктов несокрушимости и укрытий.
Также в планах – отражать в "Дие" все укрытия и пункты несокрушимости. Это реализуют два министерства – МВД и Минцифры.
Как подготовиться к блэкауту
- Подробно о работе Координационного штаба говорилось в плане МВД на случай блэкаута. В ведомстве уверяют: даже при длительном обесточивании украинцы будут в безопасности.
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