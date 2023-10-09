Пускай не все могут позволить себе купить генератор или экофлоу, но все же решение есть (правда, без затрат не обойдется). 24 Канал собрал советы, что есть и пить во время длительных отключений света, как сохранить заряд павербанка и как держаться морально во время блэкаута.

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Как сохранить заряд павербанка максимально долго

Чтобы продлить срок службы батареи зарядных, очень важно держать их в тепле, лучше всего у тела. Если же оставить павербанк на подоконнике на ночь, это может сильно разрядить аккумулятор. А вот в спальном мешке или в кармане халата или штанов будет теплее.

Время от времени, даже если нет отключений электроэнергии, проверяйте заряд в павербанке – раз в неделю подключайте к нему телефон или другие устройства. И не разряжайте свои устройства в ноль, пусть у вас всегда будет процентов 20.

Что делать с водой

В больших городах, например, в столице, люди имеют доступ к многочисленным артезианским скважинам, где можно набрать воды. Впрочем, иногда вода может быть недостаточно чистой. Для решения этой проблемы можно использовать различные фильтры.

Для создания простого фильтра нужны две емкости, пропускающие воду. Их размер не очень важен, можно взять два пластиковых ведра: в одно положите то, что будет служить вам механическим очистителем – песок, уголь или камни, – и поставьте его выше. В другое же ведерко снизу вода будет стекать уже очищенной.

Также можно воспользоваться специальными таблетками для обеззараживания воды, ими следует запастись заранее. Прекрасно, если у вас есть специальный фильтр для очистки воды.

Как согреться, если нет отопления

В мороз очень важно найти способы согреться, особенно когда отопление полностью отключено. Поскольку нет внешнего источника тепла, следует тепло одеться.

Чтобы создать защитный слой, выбирайте толстые вещи с ворсом. Прекрасно подойдет флис с его ворсистой текстурой или вещи с пуховым наполнением. Эти материалы задерживают тепло и помогают хранить его, что делает их идеальными для борьбы с холодом.

Не менее важно соблюдение правильного порядка одевания. Вместо того чтобы накапливать несколько слоев одного и того же предмета одежды, начните с основного слоя нижнего белья, а затем слоя флиса. Добавление вязаного свитера в качестве второго слоя может усилить сохранение тепла.

Если температура экстремально низкая, наденьте пуховую жилетку или куртку. Эти внешние слои создают дополнительный барьер против холодного воздуха, обеспечивая максимальную изоляцию.

Помните, что тепло выходит через руки, ноги и голову. Чтобы защитить эти участки тела, наденьте перчатки, теплые носки и шапку. Это минимизирует потери тепла.

Также в квартире можно установить палатку и накупить спальников. Об этом тоже стоит позаботиться заранее, пока цены на туристическое снаряжение не взлетели.

Что готовить при блэкауте

Во время прошлогодних отключений света для некоторых стало испытанием приготовление пищи, ведь у многих электрические плиты, а газовые остались преимущественно в старом жилом фонде. Вариант – купить газовую плиту, маленькую горелку на сухом спирте или портативную туристическую горелку.

Если же у вас только электрическая плита и нет возможности заменить ее на газ, пойти к друзьям или вы боитесь, что горелка ненадежна и может вспыхнуть, то вам, к сожалению, придется готовить в те часы, пока есть свет. Здесь мы собрали советы, как сохранить продукты без холодильника. Учитывайте время приготовления блюда и его калорийность.

Обратите внимание! Покупайте только сертифицированные горелки – проконсультируйтесь с вашим поставщиком газа.

Обязательно залейте кипяток в большой термос, чтобы у вас была возможность попить чаю или просто горячей воды. Пользуйтесь консервами, супчиками и кашами из пакета, купите энергетические батончики, шоколад, орешки и сухофрукты.

Важно! Если у вас строгая диета из-за болезни, лучше проконсультироваться с врачом.

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Как сохранить ментальное здоровье во время блекаута

Есть люди, у которых внутри все сжимается при мысли о еще одной военной зиме.

Для них пригодятся следующие советы:

общайтесь с друзьями и родственниками, если есть мобильная связь или проводной телефон, если нет – познакомьтесь с соседями вживую;

обязательно добавьтесь в чат дома;

договоритесь с родными об альтернативных средствах связи;

накупите свечей и фонариков, если вам так будет легче переживать приближение холодов, держите их под рукой;

потратьтесь на светоотражащающие элементы для одежды;

выпишите все важные телефоны на бумажку, носите ее в кошельке;

изучите расписание городского транспорта;

начните вести дневник – в него можно писать и при свече;

купите книги, настольные игры и т.п.;

обратитесь к психологу, сейчас много бесплатных программ.

Мы не одни, государство готовится

МВД немного рассказало о том, какой план имеет на случай блэкаута. Пункты несокрушимости уже готовят, адреса ближайших пунктов можно будет посмотреть в "Дие".