Хоча не всі можуть дозволити собі купити генератор чи екофлоу, та все ж рішення є (щоправда, без витрат не обійдеться). 24 Канал зібрав поради, що їсти і пити під час тривалих відключень світла, як зберегти заряд павербанка та як триматися морально під час блекауту.

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Як зберегти заряд павербанка максимально довго

Щоб продовжити термін служби батареї зарядних, дуже важливо тримати їх у теплі, найкраще біля тіла. Якщо ж залишити павербанк на підвіконні на ніч, це може сильно розрядити акумулятор. А от у спальному мішку чи в кишені халата або штанів буде тепліше.

Час від часу, навіть якщо нема відключень електроенергії, перевіряйте заряд у павербанку – раз на тиждень підключайте до нього телефон чи інші пристрої. І не розряджайте свої пристрої в нуль, нехай у вас завжди буде відсотків 20.

Що робити із водою

У великих містах, наприклад у столиці, люди мають доступ до численних артезіанських свердловин, де можна набрати води. Утім, часом вода може бути не достатньо чистою. Щоб вирішити цю проблему, можна використовувати різні фільтри.

Для створення простого фільтра потрібні дві ємності, які пропускають воду. Їхній розмір не дуже важливий, можна взяти два пластикові відра: в одне покладіть те, що слугуватиме вам механічним очищувачем – пісок, вугілля чи камінці, – і поставте його вище. В інше ж відерце, що знизу, вода стікатиме вже очищеною.

Також можна скористатися спеціальними таблетками для знезараження води, ними слід запастися заздалегідь. Чудово, якщо у вас є спеціальний фільтр для очищення води.

Як зігрітися, якщо нема опалення

У мороз дуже важливо знайти способи зігрітися, особливо коли опалення повністю вимкнено. Оскільки немає зовнішнього джерела тепла, то слід тепло вдягнутися.

Щоб створити захисний шар, вибирайте товсті речі з ворсом. Чудово підійде фліс із його ворсистою текстурою або речі з пуховим наповненням. Ці матеріали затримують тепло та допомагають зберігати його, що робить їх ідеальними для боротьби з холодом.

Не менш важливим є дотримання правильного порядку одягання. Замість того, щоб нагромаджувати кілька шарів одного і того ж предмета одягу, почніть із основного шару нижньої білизни, а потім шару флісу. Додавання в’язаного светра як другого шару може посилити збереження тепла.

Якщо температура екстремально низька, вдягніть пухову жилетку або куртку. Ці зовнішні шари створюють додатковий бар'єр проти холодного повітря, забезпечуючи максимальну ізоляцію.

Пам'ятайте, що тепло виходить через руки, ноги та голову. Щоб захистити ці ділянки тіла, вдягніть рукавички, теплі шкарпетки та шапку. Це мінімізує втрати тепла.

Також у квартирі можна встановитти палатку та накупити спальників. Про це теж варто подбати заздалегідь, поки ціни на туристичне спорядження не злетіли.

Що готувати у блекаут

Під час минулорічних відключень світла для декого стало випробуванням приготування їжі, адже в багатьох електричні плити, а газові лишилися переважно у старому житловому фонді. Варіантом є придбати газову плиту, маленьку горілку на сухому спирті чи портативний туристичний пальник.

Якщо ж у вас тільки електрична плита і немає змоги замінити її на газ, піти до друзів або ви боїтеся, що пальник ненадійний і може спалахнути, то вам, на жаль, доведеться готувати у ті години, доки є світло. Тут ми зібрали поради, як зберегти продукти без холодильника. Зважайте на час готування страви та ї калорійність.

Зверніть увагу! Купуйте тільки сертифіковані пальники – проконсультуйтеся з вашим постачальником газу.

Обов'язково залийте окріп у великий термос, щоб у вас була можливість попити чаю чи просто гарячої води. Користуйтеся консервами, супчиками і кашами з пакета, купіть енергетичні батончики, шоколад, горішки і сухофрукти.

Важливо! Якщо у вас сувора дієта через хворобу, краще проконсультуватися з лікарем.

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Як зберегти ментальне здоров'я під час блекауту

Є люди, в яких всередині все стикається на саму думку про ще одну воєнну зиму.

Для них згодяться такі поради:

спілкуйтеся із друзями та родичами, якщо є мобільний зв'язок чи дротовий телефон, якщо ж нема – познайотеся із сусідами наживо;

обов'язково додайтеся у чати будинку;

домовтеся із рідними про альтернативні засоби зв'язку;

накупіть свічок і ліхтариків, якщо вам так буде легше переживати наближення холодів, тримайте їх під рукою;

витратьтеся на світловідбивні елементи для одягу;

випишіть усі важливі телефони на папірець, носіть його у гаманці;

вивчіть розклад міського транспорту;

почніть вести щоденник – у нього можна писати і при свічці;

купіть книги, настільні ігри тощо;

зверніться до психолога, зараз багато безкоштовних програм.

Ми не самі, держава готується

МВС трохи розказало про те, який план має на випадок блекауту. Пункти незламності вже готують, адреси найближчих пунктів можна буде подивитися в "Дії".