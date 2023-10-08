Після того, як на вулиці знову стало холодно, російські окупанти можуть поновити свої удари по енергетичній інфраструктурі України. Українці можуть знову на якийсь час лишитися без світла, а в таких умовах складно зберігати продукти, проте це можливо, передає 24 Канал.

Дивіться також Маємо план на випадок блекауту: у МВС розповіли деталі

Як врятувати продукти

Варто зазначити, що якщо електрики немає до чотирьох годин, то хвилюватися не треба. За цей час продукти не встигнуть зіпсуватися.

Однак, якщо електропостачання відсутнє понад чотири години, то потрібно дотримуватися таких порад:

Якомога рідше відкривати холодильник. Закриті дверцята допоможуть зберегти холод до 48 годин.

Перемістіть продукти в морозильну камеру.

Дотримання таких простих рекомендацій збереже вас від викидання їжі у смітник.

Важливо! Холодильник без світла може "тримати" холод 24 години, а морозильна камера – 48 годин. Якщо ж морозилка інтегрована в холодильник, то – 16 годин.

Якщо ж електроенергії немає досить довго, то ще одним варіантом зберегти продукти буде просто їх з'їсти.

Зазвичай, використовувати балкон замість холодильника не рекомендують, проте за деяких умов це можна зробити. Максимальна температура на вулиці не повинна перевищувати 4 градуси.

Також можна виставити пакет з продуктами на підвіконня.

Ще одним варіантом стане сумка-холодильник.

Що купити у магазині на випадок блекауту