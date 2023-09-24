В умовах повної відсутності світла можна зіштовхнутися з труднощами в приготуванні їжі. Тому про те, якими продуктами варто запастися на випадок блекауту – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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Які продукти можна придбати зараз

Насамперед потрібно розглядати 2 сценарії і планувати покупки відповідно до них. Якщо у вас є газова плита і якщо її немає. Найбільш базовим набором продуктів буде запас з:

хлібців чи хліба у вигляді сухарів;

консерв;

консервованих овочів;

горіхів та сухофруктів;

шоколаду;

печива.

Якщо у вас є газова плита, то можна купити також сублімовані продукти – локшину, супи, каші чи пюре швидкого приготування. Крім того, за наявності плити та запасу овочів, таких як картопля, ви також зможете приготувати базові страви.

Якщо у вас немає газової плити, то варто придбати пальник для того, аби нагрівати воду. У такому випадку також можете придбати сублімовані продукти, адже для них потрібен хіба що окріп.

Запас харчів потрібно зробити на 3 дні.

Світло зникло, а в холодильнику повно продуктів

Якщо трапилося так, що блекаут застав вас із повним холодильником їжі, то пам'ятайте, що продукти, які швидко псуються, потрібно з'їсти найперше і бажано зробити це протягом двох годин, особливо коли мова йде про рибу, м'ясо та молочні продукти.

Узагалі експерти радять у період підвищеної загрози блекауту купувати чи готувати страви, які швидко псуються, невеликими порціями, оскільки при вимкненні світла усе може зіпсуватися.

А що купити під час блекауту?

Минулого року український бізнес випрацював алгоритми роботи в умовах відсутності світла, здебільшого рятують генератори. То ж можливість купувати продукти може бути, однак є один нюанс – розрахунки картою можуть бути неможливими або ж надто ускладненими. Тому подбайте про те, щоб у вас завжди був запас готівки.

У магазинах не варто брати ті продукти, які швидко псуються, бо не виключено, що вони могли зіпсуватися у магазині, поки в ньому не було світла. Найкраще – брати ті продукти, які не псуються. І це не тільки сухпайки, але й, наприклад, свіжі овочі та фрукти.