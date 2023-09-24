В условиях полного отсутствия света можно столкнуться с трудностями в приготовлении пищи. Поэтому о том, какими продуктами стоит запастись на случай блекаута – читайте в материале 24 Канала.

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Какие продукты можно приобрести сейчас

Прежде всего, нужно рассматривать 2 сценария и планировать покупки в соответствии с ними. Если у вас есть газовая плита, и если ее нет. Наиболее базовым набором продуктов будет запас по:

хлебцев или хлеба в виде сухарей;

консерв;

консервированных овощей;

орехов и сухофруктов;

шоколада;

печенье.

Если у вас есть газовая плита, то можно купить сублимированные продукты – лапшу, супы, каши или пюре быстрого приготовления. Кроме того, при наличии плиты и запаса овощей, таких как картофель, вы также можете приготовить базовые блюда.

Если у вас нет газовой плиты, то стоит купить горелку для того, чтобы нагревать воду. В таком случае также можете приобрести сублимированные продукты, ведь им нужен разве что кипяток.

Еды нужно запасти​ на 3 дня.

Свет исчез, а в холодильнике полно продуктов.

Если случилось так, что блекаут застал вас с полным холодильником пищи, то помните, что скоропортящиеся продукты нужно съесть в первую очередь и желательно сделать это в течение двух часов, особенно когда речь идет о рыбе, мясе и молочных продуктах.

Вообще эксперты советуют в период повышенной угрозы блекаута покупать или готовить скоропортящиеся блюда небольшими порциями, поскольку при выключении света все может испортиться.

А что купить во время блекаута?

В прошлом году украинский бизнес выработал алгоритмы работы в условиях отсутствия света, в основном спасают генераторы. Так что возможность покупать продукты может быть, однако есть один нюанс – расчеты картой могут быть невозможными или слишком усложненными. Поэтому позаботьтесь о том, чтобы у вас всегда был запас наличных денег.

В магазинах не стоит брать скоропортящиеся продукты, потому что не исключено, что они могли испортиться в магазине, пока в нем не было света. Лучше всего – брать те продукты, которые не портятся. И это не только сухпайки, но и, например, свежие овощи и фрукты.