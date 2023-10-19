Держава поступово розгортає пункти незламності, зокрема на вокзалах. Там будуть інтернет, гаряча вода та зарядне.

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Скільки пунктів незламності вже розгорнули

Заступник міністра внутрішніх справ України Олексій Сергєєв в ефірі телемарафону розповів, що пункти незламності вже функціонують на базі ДСНС. Їх уже понад тисяча.

1254 пунктів на базі ДСНС уже працюють, абсолютна більшість серед них (1004) функціонує із 1 жовтня.

Що відомо про пункти незламності на базі ДСНС:

752 з них – це стаціонарні пункти;

252 – мобільні;

іще 250 – мобільні на базі наметів і транспортних засобів, їх залучать, якщо ситуація загостриться.

Загалом створено 13 300 пунктів, зараз їх забезпечують.



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Що буде ще, окрім пунктів незламності

Влада створить Координаційний штаб, який допоможе пережити тривалі відключення електрики внаслідок обстрілів. Він буде моніторити ситуацію щодо роботи пунктів незламності та укриттів.

Також у планах – відображати в "Дії" всі укриття та пункти незламності. Це реалізують два міністерства – МВС і Мінцифри.

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