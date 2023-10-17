В энергетической компании Yasno назвали 10 вещей, которые лучше иметь в резерве на случай отключений света, информирует 24 Канал. Делимся важным перечнем.

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Что нужно иметь в случае блэкаута

Россия снова может прибегнуть к энергетическому террору. Поэтому всем следует подготовиться к жизни по графикам отключений света. Кстати, на сайте ДТЭК Киевские электросети они постоянно опубликованы. Но в компании отметили: пока нет необходимости для их применения.

Итак, что стоит иметь под рукой – необходимый перечень вещей:

павербанк (не забудьте проверять уровень его заряда);

в квартире не помешает зарядная станция типа EcoFlow;

в частном доме – генератор с необходимым запасом горючего для него;

горелку и несколько баллонов к нему. Помните : важно всегда соблюдать правила эксплуатации;

: важно всегда соблюдать правила эксплуатации; несколько светодиодных ламп на аккумуляторе;

то, без чего нельзя выходить на улицу в период блэкаутов – мощный фонарик;

светоотражающие наклейки на себя и светодиодный ошейник для домашних животных;

термобелье и теплое одеяло;

сублимированная пища и консервы;

запас технической и питьевой воды.

"Все понимают, что от нашего соседа можно ожидать чего угодно, но сохраняем оптимизм и надеемся на лучшее", – добавили в компании.

Обратите внимание: раньше мы писали советы о том, чем можно согреться и как приготовить еду в период отключения света. А также какие лучше выбрать альтернативные источники освещения и как позаботиться о связи.

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