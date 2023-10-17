В энергетической компании Yasno назвали 10 вещей, которые лучше иметь в резерве на случай отключений света, информирует 24 Канал. Делимся важным перечнем.
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Что нужно иметь в случае блэкаута
Россия снова может прибегнуть к энергетическому террору. Поэтому всем следует подготовиться к жизни по графикам отключений света. Кстати, на сайте ДТЭК Киевские электросети они постоянно опубликованы. Но в компании отметили: пока нет необходимости для их применения.
Итак, что стоит иметь под рукой – необходимый перечень вещей:
- павербанк (не забудьте проверять уровень его заряда);
- в квартире не помешает зарядная станция типа EcoFlow;
- в частном доме – генератор с необходимым запасом горючего для него;
- горелку и несколько баллонов к нему. Помните: важно всегда соблюдать правила эксплуатации;
- несколько светодиодных ламп на аккумуляторе;
- то, без чего нельзя выходить на улицу в период блэкаутов – мощный фонарик;
- светоотражающие наклейки на себя и светодиодный ошейник для домашних животных;
- термобелье и теплое одеяло;
- сублимированная пища и консервы;
- запас технической и питьевой воды.
"Все понимают, что от нашего соседа можно ожидать чего угодно, но сохраняем оптимизм и надеемся на лучшее", – добавили в компании.
Обратите внимание: раньше мы писали советы о том, чем можно согреться и как приготовить еду в период отключения света. А также какие лучше выбрать альтернативные источники освещения и как позаботиться о связи.
Как страна готовится к вероятным блэкаутам: последние новости
- В Министерстве энергетики отметили, что специалисты готовят энергетическую систему Украины к отопительному сезону. Сейчас ограничений электроснабжения не предусматривается ни в одной из областей. Отключения возможны при ракетных обстрелах и ударах по энергетическим объектам.
- Национальная комиссия (НКЭК) проверила операторов мобильной связи и их готовность к работе на случай блэкаутов. В частности, они должны обеспечить автономность и непрерывность предоставления услуг абонентам в течение трех суток. К сожалению, обнаружены нарушения у трех операторов.
- В "Укрзализныце" рассказали, что на 96 вокзалах Украины уже заработали пункты несокрушимости. У них есть интернет через Starlink и резервное электропитание. Там можно бесплатно зарядить свои гаджеты.