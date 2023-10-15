Чем, прежде всего, необходимо запастись, чтобы пережить блекаут, рассказал доцент кафедры энергетического менеджмента и технической диагностики Ивано-Франковского университета нефти и газа Андрей Яворский.
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Что нужно купить на случай блекаута
Если придется ночевать при низкой температуре, пригодятся вещи, которыми пользуются альпинисты. В частности, это термобелье, хороший спальник, палатки, отметил Яворский.
Эксперт рассказал, что стоит иметь в случае блекаута:
- Чем согреться. Подготовьте пледы и одеяла, термобелье, горячие напитки в термосах или термокружках. Можно также использовать окопные свечи, однако, с ними следует обращаться очень осторожно.
- Как приготовить еду. Понадобится туристическая плитка с баллонами, работающая от сжиженного газа. Она безопасна и удобна в использовании. Однако помните, что в квартире использовать большие баллоны запрещено. Поэтому жильцам многоквартирных домов следует выбрать миниплиту, работающую от баллончиков цангового типа, или же покупать горелку на сухом топливе.
Рацион придется сменить – на этой плите борщ не сваришь. Нужно иметь продукты, которые готовятся быстро – каши, макароны, овощи. Также запастись можно и консервами. Запас стоит сделать где-то на 2 недели, больше времени нет смысла, ведь продукты испортятся. Также нужно запастись всеми видами воды – и питьевой, и технической,
– подчеркнул эксперт.
- Альтернативное освещение. Следует держать возле себя хороший фонарик на батарейках АА. Дополнительно пригодится налобный фонарь, ведь уличное освещение может не работать. Кстати, кемпинговый фонарь сможет осветить целую комнату.
Позаботьтесь о своих гаджетах – купите хороший павербанк, емкостью 20 тысяч mAh, ведь современные смартфоны потребляют много электроэнергии. Генератор можно приобрести вместе с соседями. Также доступны туристические солнечные батареи с преобразователем – мощность таких батарей должна быть на уровне 15-20 W,
– сказал Яворский.
Эксперт также посоветовал ни в коем случае не покупать павербанки с солнечными батареями. Ведь мощность таких устройств небольшая.
- Связь. Купите радиоприемник, работающий на батарейках. Так сможете избежать информационного вакуума, если в регионе исчезнет связь. Кроме того, не забывайте, что во время блекаута возможны сбои работы оповещения о тревоге.
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Что купить на случай блекаута / Инфографика 24 Канала