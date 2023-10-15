Чем, прежде всего, необходимо запастись, чтобы пережить блекаут, рассказал доцент кафедры энергетического менеджмента и технической диагностики Ивано-Франковского университета нефти и газа Андрей Яворский.

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Что нужно купить на случай блекаута

Если придется ночевать при низкой температуре, пригодятся вещи, которыми пользуются альпинисты. В частности, это термобелье, хороший спальник, палатки, отметил Яворский.

Эксперт рассказал, что стоит иметь в случае блекаута:

Чем согреться . Подготовьте пледы и одеяла, термобелье, горячие напитки в термосах или термокружках. Можно также использовать окопные свечи, однако, с ними следует обращаться очень осторожно.

. Подготовьте пледы и одеяла, термобелье, горячие напитки в термосах или термокружках. Можно также использовать окопные свечи, однако, с ними следует обращаться очень осторожно. Как приготовить еду. Понадобится туристическая плитка с баллонами, работающая от сжиженного газа. Она безопасна и удобна в использовании. Однако помните, что в квартире использовать большие баллоны запрещено. Поэтому жильцам многоквартирных домов следует выбрать миниплиту, работающую от баллончиков цангового типа, или же покупать горелку на сухом топливе.

Рацион придется сменить – на этой плите борщ не сваришь. Нужно иметь продукты, которые готовятся быстро – каши, макароны, овощи. Также запастись можно и консервами. Запас стоит сделать где-то на 2 недели, больше времени нет смысла, ведь продукты испортятся. Также нужно запастись всеми видами воды – и питьевой, и технической,

– подчеркнул эксперт.

Альтернативное освещение. Следует держать возле себя хороший фонарик на батарейках АА. Дополнительно пригодится налобный фонарь, ведь уличное освещение может не работать. Кстати, кемпинговый фонарь сможет осветить целую комнату.

Позаботьтесь о своих гаджетах – купите хороший павербанк, емкостью 20 тысяч mAh, ведь современные смартфоны потребляют много электроэнергии. Генератор можно приобрести вместе с соседями. Также доступны туристические солнечные батареи с преобразователем – мощность таких батарей должна быть на уровне 15-20 W,

– сказал Яворский.

Эксперт также посоветовал ни в коем случае не покупать павербанки с солнечными батареями. Ведь мощность таких устройств небольшая.

Связь. Купите радиоприемник, работающий на батарейках. Так сможете избежать информационного вакуума, если в регионе исчезнет связь. Кроме того, не забывайте, что во время блекаута возможны сбои работы оповещения о тревоге.

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Что купить на случай блекаута / Инфографика 24 Канала